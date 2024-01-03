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Токаев заявил, что ни одна проблема в мире не решается без России

Токаев: с Луны ясно, что ни одна проблема в мире не может быть решена без России
Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку сегодня ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил Токаев. Отношения России и Казахстана он назвал стратегическими
Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС
Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Россия — важнейший партнер и союзник Казахстана, а также страна, без которой в мире не может быть решена ни одна из проблем. Об этом в интервью Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Россия является главным партнером и союзником Казахстана. За последние 30 лет укрепились основы межгосударственных отношений. Между двумя странами подписано более 300 договоров и соглашений. <...> Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны», — заявил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, как повлияют на Казахстан президентские выборы в России в 2024 году, Токаев указал, что выборы также пройдут в США, Великобритании, Индии, Азербайджане и других странах, и казахстанские власти внимательно следят за ними. «Нет сомнений, что президентские выборы в России очень важны для нас <...> Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот двух стран за первые 10 месяцев 2023 года составил $21,4 млрд», — сказал Токаев, отметив, что нынешний президент России Владимир Путин является человеком, «который влияет на глобальный климат и словом, и делом».

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, всего заявки подали девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Среди них — президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

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Фото:Павел Бедняков / POOL / ТАСС

В ноябре Путин отмечал, что отношения России и Казахстана активно развиваются и носят привилегированный характер. «Оно [партнерство] базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», — говорил глава государства

По его словам, это подтверждает база из более чем 350 документов, регулирующих отношения между странами, а также механизмы межгосударственного общения — по линии администрации президентов, МИД стран, органов правопорядка и юстиции, а также парламентов. «Наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. <...> Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства», — заключил он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Касым-Жомарт Токаев Россия Казахстан Владимир Путин
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