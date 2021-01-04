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В Турции заявили о создании прибора для диагностики COVID за 10 секунд

Анализ слюны на коронавирус проводится с помощью оптических методов с применением нанотехнологий, заявили в Билькентском университете
Прибор «Diagnovir»
Прибор «Diagnovir» (Фото: w3.bilkent.edu.tr)

Прибор Diagnovir способен за десять секунд по анализу слюны диагностировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с вероятностью 99%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы частного Билькентского университета в Анкаре, опубликованном на сайте учреждения.

«В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения. <...> Мы считаем, что эта система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов», — говорится в сообщении.

Технология обнаружения вируса разрабатывалась семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами.

Система обнаружения основана на оптических методах, для нее разработан специальный чип обнаружения патогенов. Взятая у пациента проба смешивается со специальным раствором, а смесь капают на чип обнаружения патогена. Если в ней с помощью биосенсорного устройства обнаруживается вирус, цвет флуоресцентного свечения меняется.

Ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса
Технологии и медиа
Фото:The Central Hospital of Wuhan / РИА Новости

В феврале 2020 года, еще до объявления пандемии, исследователи из Гонконгского университета науки и техники (HKUST) заявили, что изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики коронавируса. «Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут», — сообщили они тогда.

Специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») в августе 2020 года заявили, что разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19. Прибор называется «Детектор-БИО», анализ пробы воздуха с его помощью занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

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