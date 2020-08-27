В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

Специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор предприятия Александр Новиков.

По его словам, речь идет о медико-биологическом приборе «Детектор-БИО», способном выявлять наличие вирусов, бактерий, а также токсинов.

Новиков отметил, что анализ пробы воздуха с помощью такого прибора занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

Испытания прибора на государственном уровне завершились в июне, поэтому сейчас готовится его сертификация. В этой связи пока рано говорить о возможных заказах данного прибора, добавил Новиков.

При этом он указал на максимальную готовность специалистов при необходимости произвести необходимое количество препаратов для заказчика.