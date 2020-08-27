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Пандемия коронавируса ,  
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В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

Специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор предприятия Александр Новиков.

По его словам, речь идет о медико-биологическом приборе «Детектор-БИО», способном выявлять наличие вирусов, бактерий, а также токсинов.

Новиков отметил, что анализ пробы воздуха с помощью такого прибора занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

Испытания прибора на государственном уровне завершились в июне, поэтому сейчас готовится его сертификация. В этой связи пока рано говорить о возможных заказах данного прибора, добавил Новиков.

При этом он указал на максимальную готовность специалистов при необходимости произвести необходимое количество препаратов для заказчика.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — добавил гендиректор завода.

В пресс-службе холдинга «Швабе» пояснили агентству, что препарат является уникальной отечественной разработкой, которая не имеет аналогов на отечественном рынке.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Препарат «Детектор-БИО» предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме. Его можно будет использовать в местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.

Теги: «Ростех», Швабе, вирусы, разработка
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