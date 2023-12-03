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Технологии и медиа ,  
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В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото

Bloomberg: в США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото
В американском штате Нью-Йорк предлагают ввести закон, который установит уголовную ответственность за распространение интимных фото, в том числе если они были изменены с помощью дипфейка, а снимки лиц брались из соцсетей

Окружной прокурор округа Нассау в американском штате Нью-Йорк Энн Доннелли заявила о предложении сделать созданные с помощью технологии дипфейк поддельные фотографии нелегальными на территории штата. Об этом она сообщила после вынесения приговора по делу о распространении интимных фотографий с вставленными в них с помощью этой технологии лицами десятков девушек, передает Bloomberg.

Закон о защите от цифровых манипуляций, по ее словам, сделает уголовным преступлением публикацию фотографий откровенного сексуального характера, которые были изменены цифровым способом, независимо от того, были ли изображения первоначально опубликованы в социальных сетях или нет. Версия законопроекта была внесена в государственную ассамблею и ищет спонсоров в сенате.

Как отмечает агентство, ни один федеральный закон в США не предусматривает уголовной ответственности за создание поддельных порнографических изображений или распространение их. Когда речь заходит о поддельных снимках обнаженной натуры детей, закон касается только случаев, когда дети подвергаются жестокому обращению. А раздел 230 Закона о благопристойности в сфере коммуникаций защищает веб-форумы, платформы социальных сетей и интернет-провайдеров от привлечения к ответственности за контент, размещенный на их сайтах.

Кроме того, в деле, по которому выносился приговор, сторона обвинения не могла использовать закон о «порномести», принятый в 2019 году, поскольку фотографии, откуда брались лица жертв, публиковались ими в соцсетях.

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Фото:Brendan McDermid / Reuters

В результате распространявшего снимки — Патрика Кэри — приговорили к шести месяцам тюремного заключения, 10 годам условно и пожизненному статусу сексуального преступника, что означает, что он больше не сможет владеть смартфоном или любым другим устройством с камерой или находиться в радиусе 1000 футов от школы или детской площадки.

Обвинение против него строилось на реальном снимке гениталий 14-летней девочки, которое опубликовал Кэри. Прокуроры не смогли использовать 1198 фотографий, которые он опубликовал, изменив их с помощью технологии дипфейк.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
дипфейк Нью-Йорк законы порнография искусственный интеллект
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