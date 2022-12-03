На презентации показали фото и видео бомбардировщика. Как утверждает производитель, машина станет основой американской авиации в будущем

Бомбардировщик B-21 Raider (Фото: официальный сайт Northrop Grumman)

В США представили фотографии и видео новейшего бомбардировщика B-21 Raider, трансляция презентации шла на сайте компании-разработчика Northrop Grumman.

«B-21 Raider является основой авиации США на будущее. Это обеспечит новую эру возможностей и гибкости благодаря расширенной интеграции данных, датчиков и оружия», — говорится в сообщении компании.

Это первый в мире самолет шестого поколения, заявляют в Northrop Grumman, высокотехнологичный стелс-бомбардировщик, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет «проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира», на что не способны 90% нынешнего флота бомбардировщиков США, утверждает производитель.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на презентации, отметил дальность полета, малозаметность и долговечность B-21. «Он может справиться с чем угодно: от сбора разведданных до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами. И это будет безотказно работать в разных областях, на разных театрах военных действий и в объединенных силах», — сказал глава Пентагона.

Reuters отмечает, что летательный аппарат считается невидимкой и создан по схеме «летающее крыло», которая делает его сходным с предшественником, B-2.

«B-21 также имеет более прочный, малозаметный материал поверхности, обеспечивающий скрытность, что потребует меньше усилий для обслуживания и сведет к минимуму эксплуатационные расходы и время простоя», — заявил Reuters вице-президент сектора и генеральный директор Northrop Grumman Aeronautics Systems Даг Янг.

Цена одной единицы составляет $750 млн, пишет агентство. Первый полет должен состояться в 2023 году.

Контракт между компанией и Минобороны США на создание этой самолета был заключен в 2015 году. Над проектом работали свыше 8 тыс. человек и более чем 400 поставщиков из 40 штатов. ВВС США запланировали приобрести не менее ста таких бомбардировщиков.