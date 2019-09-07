Индия потерала связь с аппаратом миссии «Чандраян-2» при посадке на Луну

Индийское космическое агентство потеряло связь с посадочным модулем «Викрам» миссии «Чандраян-2», после того как он приготовился к прилунению в районе южного полюса на видимой стороне Луны. Об этом говорится на странице Индийской организации космических исследований (ISRO) в сети Twitter.

«Спуск «Викрам» произошел, как и планировалось. Нормальная производительность наблюдалась на высоте до 2,1 км. Впоследствии связь от посадочного модуля до наземных станций была потеряна», — говорится в сообщении.

В ISRO добавили, что данные, полученные перед потерей сигнала, анализируются. В состав посадочной платформы также входил луноход «Прагаян».

«Чандраян-2» является продолжением индийской лунной программы, которую начал аппарат «Чандраян-1», отправленный к Луне в 2008 году. Старт экспедиции переносился несколько раз. В октябре 2019 года Дели планирует отправить на Луну миссию «Чандраян-2» в составе орбитального и посадочного модулей с шестиколесным луноходом на борту. Этот луноход должен высадиться в районе Южного полюса, он будет заниматься поисками гелия-3 и воды минимум в течение 14 дней.