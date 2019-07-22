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American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
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Индия запустила ракету с первым индийским луноходом
Ракета, несущая лунную станцию «Чандраян-2», стартовала в понедельник с космодрома на острове Шрихарикота. По плану прилуниться спускаемый аппарат должен 7 сентября
Лунная станция «Чандраян-2» (Фото: Karen Dias / Bloomberg)

С единственного индийского космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, успешно стартовала ракета-носитель GSLV, которая должна вывести на орбиту станцию «Чандраян-2» («Лунный корабль-2»). Об этом говорится на странице Индийской организации космических исследований (ISRO) в сети Twitter.

В соответствии с планом миссии вскоре после взлета «Чандраян-2» отделился от ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту. Отсюда он должен затем направиться в сторону Луны и в августе выйти на орбиту вокруг спутника Земли. Орбитальный аппарат, как ожидается, будет продолжать кружить на высоте около 100 км над Луной в течение года.

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В то же время посадочный модуль «Викрам» должен будет совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и выпустить на ее поверхность первый в истории Индии луноход Pragyan («Мудрость»). Предполагается, что ровер сможет проработать на Луне две-три недели, передавая на Землю информацию о химическом составе грунта и данные о сейсмической активности.

В 2008 году Индия запустила станцию «Чандраян-1», которая в ноябре того же года приблизилась к Луне и сбросила на нее ударный зонд MIP (Moon Impact Probe). Целью «бомбардировки» был анализ выброса лунных пород, определение химического состава почвы, в том числе в целях поиска водяного льда в районе Южного полюса Луны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Индия, Луна, космос
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