Индия запустила ракету с первым индийским луноходом

Ракета, несущая лунную станцию «Чандраян-2», стартовала в понедельник с космодрома на острове Шрихарикота. По плану прилуниться спускаемый аппарат должен 7 сентября

Лунная станция «Чандраян-2» (Фото: Karen Dias / Bloomberg)

С единственного индийского космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, успешно стартовала ракета-носитель GSLV, которая должна вывести на орбиту станцию «Чандраян-2» («Лунный корабль-2»). Об этом говорится на странице Индийской организации космических исследований (ISRO) в сети Twitter.

В соответствии с планом миссии вскоре после взлета «Чандраян-2» отделился от ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту. Отсюда он должен затем направиться в сторону Луны и в августе выйти на орбиту вокруг спутника Земли. Орбитальный аппарат, как ожидается, будет продолжать кружить на высоте около 100 км над Луной в течение года.

В то же время посадочный модуль «Викрам» должен будет совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и выпустить на ее поверхность первый в истории Индии луноход Pragyan («Мудрость»). Предполагается, что ровер сможет проработать на Луне две-три недели, передавая на Землю информацию о химическом составе грунта и данные о сейсмической активности.