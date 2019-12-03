Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

В то же время по отдельным показателям лидерами оказались другие приложения. Так, например, приложения «Максим» и «Поехали» получили максимальный балл по критерию «связь с водителем», в том числе после поездки, например, если пассажир что-то забыл в салоне такси. То же приложение «Максим» удостоилось высшей оценки за возможности адаптации для людей с ограниченными возможностями.

«Мы будем рекомендовать агрегаторам сделать услугу заказа такси доступной и для людей с ограниченными возможностями передвижения. Чтобы человек мог заказать такси с пометкой и к нему приезжал специализированный автомобиль. Тогда бы мы сравнялись с ведущими европейскими странами по части доступной среды», — отметила Зарипова.

Важнейшим показателем качества приложения для вызова такси Роскачество назвало его безопасность, так как утечка из него персональных и платежных данных может дорого обойтись жертве.

«Эксперты с помощью специализированного ПО (Wireshark) производили захват всего трафика, который пересылает исследуемое приложение, а затем анализировали его на наличие как незашифрованного контента, так и незашифрованных пользовательских данных. Большинство приложений, а именно 75%, получили по данному критерию самый высокий балл. Это значит, что все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования», — говорится в отчете Роскачества.

В то же время эксперты отметили, что некоторые приложения пересылали в незашифрованном виде данные о местонахождении заказчика и номера мобильных телефонов, а также картинки и метаданные гаджета, с которого делается заказ.

«Незашифрованный контент при передаче возможно подменить исполняемым файлом, при открытии которого может быть выполнена вредоносная программа. Таким образом, что мало вероятно, но тем не менее возможно, при желании и определенных навыках злоумышленник может получить контроль над устройством. Более того, отсутствие шифрования делает устройство уязвимым для атак», — говорится в отчете.

Высоко оценили эксперты и то, что подавляющее большинство приложений (93%) запрашивает у пользователей доступ к только действительно необходимым функциям. При этом, например, приложению Gett оценку уменьшили за запрос доступа к контактам: это требование эксперты сочли чрезмерным. В Роскачестве особо отметили то, что в большинстве приложений не реализована функция удаления аккаунта, исключением стали «Яндекс.Такси» и UBER Russia.

В результате самыми безопасными приложениями были признаны на iOS — Uber Russia (4,8 балла из пяти), «Яндекс.Такси» (4,5), Gett (4,4), «Rutaxi Онлайн» (4,4) и «Везет (Rutaxi)» (4,4), на Android — «Яндекс.Такси» (4,8), «Uber Russia» (4,43), «Рутакси» (4,4) и inDriver (4,4).