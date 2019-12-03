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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Исследовав 40 приложений, эксперты Роскачества оценили их по таким параметрам, как функциональность, удобство и безопасность
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эксперты АНО «Российская система качества» (Роскачество) провели проверку 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play. В результате как минимум удовлетворительной была признана работа всех приложений, более половины (22) заслужили оценку выше четырех баллов.

«Радует, что большинство приложений получили оценку в четыре балла. Это говорит о том, что в России сама технология заказа такси находится на высоком уровне. Рекомендации Роскачества мы обязательно направим агрегаторам такси, с которыми взаимодействуем в рамках отраслевых мероприятий», — прокомментировала результаты исследования председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В рамках проверки приложения оценивались по таким основным параметрам, как:

  • функциональность — полнота информации о водителях, возможность оставить комментарий для водителя и связаться с ним, наличие сервиса отслеживания поездки по карте;
  • удобство использования — простота и качество навигации, адаптация для людей с ограниченными возможностями, помощь в приложении;
  • безопасность — надежность передачи данных пользователей, наличие шифрования и уязвимостей, запрос разрешений и согласия на обработку данных, возможность удалить аккаунт.

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).

В то же время по отдельным показателям лидерами оказались другие приложения. Так, например, приложения «Максим» и «Поехали» получили максимальный балл по критерию «связь с водителем», в том числе после поездки, например, если пассажир что-то забыл в салоне такси. То же приложение «Максим» удостоилось высшей оценки за возможности адаптации для людей с ограниченными возможностями.

«Мы будем рекомендовать агрегаторам сделать услугу заказа такси доступной и для людей с ограниченными возможностями передвижения. Чтобы человек мог заказать такси с пометкой и к нему приезжал специализированный автомобиль. Тогда бы мы сравнялись с ведущими европейскими странами по части доступной среды», — отметила Зарипова.

Важнейшим показателем качества приложения для вызова такси Роскачество назвало его безопасность, так как утечка из него персональных и платежных данных может дорого обойтись жертве.

«Эксперты с помощью специализированного ПО (Wireshark) производили захват всего трафика, который пересылает исследуемое приложение, а затем анализировали его на наличие как незашифрованного контента, так и незашифрованных пользовательских данных. Большинство приложений, а именно 75%, получили по данному критерию самый высокий балл. Это значит, что все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования», — говорится в отчете Роскачества.

В то же время эксперты отметили, что некоторые приложения пересылали в незашифрованном виде данные о местонахождении заказчика и номера мобильных телефонов, а также картинки и метаданные гаджета, с которого делается заказ.

«Незашифрованный контент при передаче возможно подменить исполняемым файлом, при открытии которого может быть выполнена вредоносная программа. Таким образом, что мало вероятно, но тем не менее возможно, при желании и определенных навыках злоумышленник может получить контроль над устройством. Более того, отсутствие шифрования делает устройство уязвимым для атак», — говорится в отчете.

Высоко оценили эксперты и то, что подавляющее большинство приложений (93%) запрашивает у пользователей доступ к только действительно необходимым функциям. При этом, например, приложению Gett оценку уменьшили за запрос доступа к контактам: это требование эксперты сочли чрезмерным. В Роскачестве особо отметили то, что в большинстве приложений не реализована функция удаления аккаунта, исключением стали «Яндекс.Такси» и UBER Russia.

В результате самыми безопасными приложениями были признаны на iOS — Uber Russia (4,8 балла из пяти), «Яндекс.Такси» (4,5), Gett (4,4), «Rutaxi Онлайн» (4,4) и «Везет (Rutaxi)» (4,4), на Android — «Яндекс.Такси» (4,8), «Uber Russia» (4,43), «Рутакси» (4,4) и inDriver (4,4).

Автор: Евгений Калюков
Теги: такси, «Яндекс.Такси», Uber, Gett, Роскачество
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