Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Эксперты АНО «Российская система качества» (Роскачество) провели проверку 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play. В результате как минимум удовлетворительной была признана работа всех приложений, более половины (22) заслужили оценку выше четырех баллов.
«Радует, что большинство приложений получили оценку в четыре балла. Это говорит о том, что в России сама технология заказа такси находится на высоком уровне. Рекомендации Роскачества мы обязательно направим агрегаторам такси, с которыми взаимодействуем в рамках отраслевых мероприятий», — прокомментировала результаты исследования председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
В рамках проверки приложения оценивались по таким основным параметрам, как:
- функциональность — полнота информации о водителях, возможность оставить комментарий для водителя и связаться с ним, наличие сервиса отслеживания поездки по карте;
- удобство использования — простота и качество навигации, адаптация для людей с ограниченными возможностями, помощь в приложении;
- безопасность — надежность передачи данных пользователей, наличие шифрования и уязвимостей, запрос разрешений и согласия на обработку данных, возможность удалить аккаунт.
Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).