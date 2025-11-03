Илон Маск запустил свою «Википедию». Пять противоречий в статьях от Grok

Илон Маск запустил Grokipedia — свою версию «Википедии» с 885 тыс. статей, написанных чат-ботом Grok. Однако проект уже обвиняют в предвзятости и манипуляции фактами. РБК прочитал статьи на спорные темы

Фото: Algi Febri Sugita /Keystone Press Agency / Global Look Press

На этой неделе Илон Маск запустил Grokipedia, которую миллиардер называет менее предвзятой альтернативой Wikipedia. На сайте уже размещены 885 тыс. статей на английском языке, созданных с помощью чат-бота Grok. Однако проект уже столкнулся с обвинениями в предвзятости и манипуляции информацией.

Что Grokipedia пишет о создателе и его проектах

Илон Маск (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

В то время как «Википедия» подробно перечисляет обвинения Маска в распространении дезинформации, антисемитизме и расизме, в Grokipedia ключевые скандалы с его участием не упоминаются. К примеру, в статье Grokipedia не сказано, как на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года Маск дважды вскинул руку от груди вверх, выступая перед сторонниками президента. Grokipedia также добавляет непроверенные факты, например о подробном распорядке дня Маска, при этом игнорируя его признания в употреблении наркотиков, которые есть в «Википедии».

Twitter — X

Рабочий снимает буквы с вывески Twitter, которая размещена на фасаде штаб-квартиры компании, июль 2023 года (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

В статье об Х (бывший Twitter) на Grokipedia говорится: «Маск подчеркнул приверженность свободе слова, восстановив ранее заблокированные аккаунты и сократив проактивную модерацию контента, при этом больше полагаясь на пользовательские функции, такие как заметки сообщества, для проверки фактов». В то же время критики Маска утверждали, что новая политика компании привела к росту количества подстрекательского и разжигающего ненависть контента.

Tesla

Активисты «Последнего поколения» измазали оранжевой краской и цветным порошком Cybertruck в центре Tesla в Гамбурге, Германия, июль 2023 года (Фото: Jonas Gehring / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Grokipedia в статье о Cybertruck вместо сухого описания модели дает восторженный, перегруженный техническими деталями текст, напоминающий маркетинговый проспект. Статья содержит прямые противоречия: в одном месте утверждается об «устойчивом спросе», а в другом признается «снижение спроса». В реальности Tesla продала 5385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года, на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года, писал The Verge.

Дональд Трамп

Grokipedia избегает упоминания многих крупных скандалов с участием президента США Дональда Трампа.

Дело Эпштейна

Статуя Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, которая недавно вновь появилась возле Капитолия в Вашингтоне, США, 3 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В статье не упоминаются связи бизнесмена-республиканца с банкиром Джеффри Эпштейном. Финансист в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его повторно задержали, обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере.

Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times. В 2024 году, незадолго до выборов в США, были опубликованы сделанные в 2017 году аудиозаписи Эпштейна с воспоминаниями о Трампе. В 2025 году на фоне ухудшения отношений с президентом США предприниматель Илон Маск обвинил Трампа в сокрытии «файлов Эпштейна» и фигурировании в них. Позже он отказался от своих слов, но продолжал настаивать на публикации документов.

Дело о домогательствах

Джин Кэрролл покидает здание федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке, май 2023 года (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

В статье также не упоминается писательница и журналистка Элизабет Кэрролл. В 2023 году суд признал Трампа виновным в домогательствах в отношении нее, обязал выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Президент США назвал решение суда позором и «величайшей охотой на ведьм».

Штурм Капитолия в 2021 году

Большая группа протестующих в поддержку Дональда Трампа стоит на восточных ступенях здания Капитолия после штурма его территории, Вашингтон, США, 6 января 2021 года (Фото: Jon Cherry / Getty Images)

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа, в том числе члены праворадикальных организаций, ворвалась в здание Капитолия, чтобы помешать проведению сессии конгресса США, в ходе которой должно было пройти оформление победы Джо Байдена на выборах.

В статье Grokipedia отмечается, что штурм произошел «на фоне широко распространенных заявлений о нарушениях в голосовании». «Википедия» ссылается на эти заявления, но неоднократно называет их «ложными» и отмечает, что «Трамп и другие республиканцы пытались аннулировать результаты выборов, ложно заявляя о широкомасштабном мошенничестве во время голосования». В декабре 2020 года глава Минюста США Уильям Барр сообщил, что не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.