Илон Маск запустил свою «Википедию». Пять противоречий в статьях от Grok
На этой неделе Илон Маск запустил Grokipedia, которую миллиардер называет менее предвзятой альтернативой Wikipedia. На сайте уже размещены 885 тыс. статей на английском языке, созданных с помощью чат-бота Grok. Однако проект уже столкнулся с обвинениями в предвзятости и манипуляции информацией.
Что Grokipedia пишет о создателе и его проектах
В то время как «Википедия» подробно перечисляет обвинения Маска в распространении дезинформации, антисемитизме и расизме, в Grokipedia ключевые скандалы с его участием не упоминаются. К примеру, в статье Grokipedia не сказано, как на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года Маск дважды вскинул руку от груди вверх, выступая перед сторонниками президента. Grokipedia также добавляет непроверенные факты, например о подробном распорядке дня Маска, при этом игнорируя его признания в употреблении наркотиков, которые есть в «Википедии».
Twitter — X
В статье об Х (бывший Twitter) на Grokipedia говорится: «Маск подчеркнул приверженность свободе слова, восстановив ранее заблокированные аккаунты и сократив проактивную модерацию контента, при этом больше полагаясь на пользовательские функции, такие как заметки сообщества, для проверки фактов». В то же время критики Маска утверждали, что новая политика компании привела к росту количества подстрекательского и разжигающего ненависть контента.
Tesla
Grokipedia в статье о Cybertruck вместо сухого описания модели дает восторженный, перегруженный техническими деталями текст, напоминающий маркетинговый проспект. Статья содержит прямые противоречия: в одном месте утверждается об «устойчивом спросе», а в другом признается «снижение спроса». В реальности Tesla продала 5385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года, на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года, писал The Verge.
Дональд Трамп
Grokipedia избегает упоминания многих крупных скандалов с участием президента США Дональда Трампа.
Дело Эпштейна
В статье не упоминаются связи бизнесмена-республиканца с банкиром Джеффри Эпштейном. Финансист в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его повторно задержали, обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере.
Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times. В 2024 году, незадолго до выборов в США, были опубликованы сделанные в 2017 году аудиозаписи Эпштейна с воспоминаниями о Трампе. В 2025 году на фоне ухудшения отношений с президентом США предприниматель Илон Маск обвинил Трампа в сокрытии «файлов Эпштейна» и фигурировании в них. Позже он отказался от своих слов, но продолжал настаивать на публикации документов.
Дело о домогательствах
В статье также не упоминается писательница и журналистка Элизабет Кэрролл. В 2023 году суд признал Трампа виновным в домогательствах в отношении нее, обязал выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Президент США назвал решение суда позором и «величайшей охотой на ведьм».
Штурм Капитолия в 2021 году
6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа, в том числе члены праворадикальных организаций, ворвалась в здание Капитолия, чтобы помешать проведению сессии конгресса США, в ходе которой должно было пройти оформление победы Джо Байдена на выборах.
В статье Grokipedia отмечается, что штурм произошел «на фоне широко распространенных заявлений о нарушениях в голосовании». «Википедия» ссылается на эти заявления, но неоднократно называет их «ложными» и отмечает, что «Трамп и другие республиканцы пытались аннулировать результаты выборов, ложно заявляя о широкомасштабном мошенничестве во время голосования». В декабре 2020 года глава Минюста США Уильям Барр сообщил, что не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.
