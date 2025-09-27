 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В материалах по делу Эпштейна возникли имена Маска и советника президента

Axios: имя Маска фигурирует в новых материалах по делу Эпштейна
В материалах по делу Эпштейна фигурируют имена Маска, бывшего главного исполнительного директора PayPal Питера Тиля и экс-советника Трампа Бэннона. Республиканцы обвинили обнародовавших их демократов в манипуляциях

Предприниматели Илон Маск и Питер Тиль, а также бывший старший советник президента США Стив Бэннон упомянуты в ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом свидетельствуют копии этих документов, представленные конгрессменами-демократами из Комитета по надзору Палаты представителей, передает Axios.

О том, что Маск, Бэннон и Тиль — бывший главный исполнительный директор PayPal — поддерживали контакты с Эпштейном, ранее было известно, однако это не было отражено в обнародованных документах по делу финансиста, отмечает портал.

По словам конгрессмена от демократов и члена Комитета по надзору Эмили Касснер-Маркс, в пакете содержится 8544 документа. Среди них — записи телефонных разговоров Эпштейна за период с 2002 по 2005 год, бортовые журналы его самолета за период с 1990 по 2019 год, ежедневные расписания за период с 2010 по 2019 год и финансовые книги.

Маск упомянут в записи от 6 декабря 2014 года со следующим текстом: «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)».

В записи от 27 ноября 2017 года указано: «Обед в 12:00 с Питером Тилем».

Графологи изучили подпись Трампа под открыткой Эпштейну
Политика
Фото:Democrats on the House Oversight Committee / Reuters

В записи от 16 февраля 2019 года говорится: «Завтрак в 7:00 со Стивом Бэнноном». Бэннон занимал пост старшего советника президента США Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

В списке пассажиров самолета Эпштейна от 12 мая 2000 года фигурировал британский принц Эндрю. Борт летел из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич во Флориде. В самолете также находились Эпштейн, его помощница Гислен Максвелл и еще несколько человек. Принца Эндрю уже обвиняли в связях с Эпштейном и в участии в изнасиловании.

Представитель республиканцев из этого же комитета заявил Axios, что демократы преднамеренно выбирают отдельные документы, чтобы политизировать расследование.

«Они намеренно скрывают документы, содержащие имена чиновников-демократов, и информация, которую они опубликовали сегодня, — это уже не новость. Мы стремимся обеспечить прозрачность <…> и опубликуем документы в полном объеме [после редактирования имен жертв Эпштейна]», — сказал собеседник издания.

Джеффри Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году, был задержан в США летом 2019-го. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Судмедэкспертиза признала смерть миллиардера самоубийством.

Татьяна Зыкина
Илон Маск Джеффри Эпштейн Стив Бэннон Питер Тиль
