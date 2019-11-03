Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Страны зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится несколькими доминирующими на рынке корпорациями, сказал премьер

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом инвестиционном саммите АСЕАН, передает «РИА Новости».

По его словам, компании и целые страны сильно зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится лишь несколькими корпорациями, доминирующими на рынке.

«Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей. Россия выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, по созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что страны, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то по крайней мере право на будущее в условиях меняющегося мира. «Все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры: пять из них — из США, два — из Китая», — заключил он.

В десятку крупнейших компаний мира по рыночной капитализации входят Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook (США), Tencent и Alibaba (КНР).