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Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Страны зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится несколькими доминирующими на рынке корпорациями, сказал премьер
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Дмитрий Медведев  (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на деловом инвестиционном саммите АСЕАН, передает «РИА Новости».

По его словам, компании и целые страны сильно зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится лишь несколькими корпорациями, доминирующими на рынке. 

«Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей. Россия выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, по созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что страны, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то по крайней мере право на будущее в условиях меняющегося мира. «Все мы знаем, что среди крупнейших мировых технологических компаний есть лидеры: пять из них — из США, два — из Китая», — заключил он. 

В десятку крупнейших компаний мира по рыночной капитализации входят Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook (США), Tencent и Alibaba (КНР).

АСЕАН — организация, в которую входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. У ассоциации есть механизмы партнерства с другими странами и организациями. Так, Россия с 1996 года является полноправным партнером по диалогу с ассоциацией. В ноябре 2018 года состоялся третий саммит Россия — АСЕАН.

В июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба предложила на законодательном уровне обязать производителей смартфонов предустанавливать на них аналоговые приложения российских разработчиков. Но пользователи смогут полностью удалять предустановленные программы за исключением сервисных. В январе Reuters сообщал, что из-за американских санкций два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft ввели ограничения на продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров тогда заявлял, что российский софт может стать заменой программному обеспечению американской компании.        

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Медведев, монополия, программное обеспечение
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