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ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО
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ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО
Технологии и медиа, 09:40
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ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО
Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать на них разработанные в России аналоги популярных приложений. Такую норму Федеральная антимонопольная служба предложила правительству закрепить в законе
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству принять закон, который обяжет производителей смартфонов предустаналивать на них приложения разработчиков из России. Об этом со ссылкой на разработанный ФАС проект «дорожной карты» по развитию конкуренции на ближайшие два года пишет «Коммерсантъ».

Обязанность по разработке закона возложена на Минкомсвязь — совместно с ФАС и Роспотребнадзором.

Производители смартфонов также должны разрешить пользователям полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных, чтобы у покупателей была возможность выбирать и заменять предустановленные программы.

Документ уже направлен в правительство, сообщило ведомство.

В 2016 году ФАС оштрафовала корпорацию Google и ее «дочку», Google Ireland, по делу о нарушении антимонопольного законодательства на 438 млн руб. Дело было открыто годом ранее по жалобе конкурента корпорации — компании «Яндекс».

Представители «Яндекса» сообщили, что столкнулись с ограничениями со стороны ряда производителей мобильных устройств (Explay, Fly и др.). В частности, они расторгли договоры о предустановке мобильных приложений, при этом производители ссылались на контрактные ограничения со стороны Google.

Антимонопольная служба также обязала Google изменить договоры с производителями мобильных устройств, в том числе уже заключенные, и убрать оттуда запрет на предустановку приложений конкурентов и пункты, обязывающие производителей устанавливать вместе с Google Play приложения, продукты и сервисы из пакета Google Mobile Services (приложения Play Store, Google Maps, Gmail, Drive, YouTube, Hangouts и браузер Chrome), размещать иконки этих приложений на первом экране мобильного устройства, а также устанавливать по умолчанию поиск Google. Кроме того, компанию обязали проинформировать пользователей смартфонов обо всех изменениях.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ФАС России , смартфоны , программное обеспечение
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