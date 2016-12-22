СМИ опубликовали видео падения истребителя МиГ-29 в Подмосковье

Миг-29 упал неподалеку от подмосковного Егорьевска утром 5 октября. На видео попал момент падения горящего истребителя, а также видны катапультировавшиеся с истребителя летчики

Скриншот видео (Фото: ren.tv)

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео падения самолета МиГ-29 в Подмосковье, съемку вел очевидец с приусадебного участка.

На кадрах видно, как над полем около частных домов падает горящий самолет. Затем на записи виден черный дым на месте падения истребителя. Кроме того, очевидец заснял катапультировавшихся пилотов — над полями видны купола их парашютов.

Видео: ren.tv

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье утром 5 октября. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что самолет «упал недалеко от [подмосковного города] Егорьевска». В то же время РЕН ТВ пишет, что самолет упал около деревни Островцы (находится в Раменском районе Подмосковья). Самолет упал вдали от жилых домов и объектов инфраструктуры.

В ОАК добавили, что самолет принадлежит ЛИИ имени Громова, а причиной падения самолета, по предварительным данным, стала неполадка в системе управления.

Оба летчика, находившиеся на борту истребителя во время тренировочно-учебного полета, успешно катапультировались с падающего самолета.

В результате происшествия в компании приняли решение создать специальную комиссию по расследованию инцидента.

Позже источник «РИА Новости» в больнице города Жуковского, куда доставили пилотов, заявил, что один из пострадавших — летчик Михаил Кондратенко — находится в реанимации, при этом он в сознании. По его словам, другой пилот — Александр Крутов — смог отправиться домой.