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В Иране заявили о начале массового производства своего истребителя Kowsar
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В Иране заявили о начале массового производства своего истребителя Kowsar
Технологии и медиа, 10:11
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В Иране заявили о начале массового производства своего истребителя Kowsar
Военный самолет является первым новейшим истребителем, спроектированным и изготовленным иранскими специалистами. Скоро несколько Kowsar будет передано на вооружение ВВС Ирана, пообещал министр обороны страны
Фото: Tasnim

Иран начал массовое производство новейшего истребителя собственного производства Kowsar. Об этом, ​выступая на соответствующей церемонии, заявил министр обороны страны Амир Хатами, сообщают местная телерадиокомпания IRIB и Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

«Вскоре необходимое количество таких самолетов будет произведено и передано на вооружение ВВС [Ирана]», — заметил глава ведомства, подчеркнув, что «производство этого передового отечественного истребителя является символом противодействия чрезмерному господству» Соединенных Штатов. Накануне, 3 ноября, в Иране, как напомнил Хатами, состоялся «Национальный день борьбы с глобальным высокомерием» (в этот день в исламской республике проходят митинги, на которых местные жители выражают протест против политики Вашингтона, акции приурочены к годовщине захвата посольства Соединенных Штатов в Тегеране в 1979 году).​

С помощью специалистов военно-воздушных сил иранской армии оборонная промышленность страны, как добавил Хатами, смогла успешно преодолеть выстроенные перед ней барьеры и снизить последствия санкций в различных секторах, особенно в области аэрокосмической промышленности. «Сегодня мы с гордостью объявляем, что для обеспечения нашей национальной безопасности, сохранения ценностей исламской революции и защиты границ нашей страны, мы предпримем все усилия, чтобы усовершенствовать свои оборонные технологии в мирных целях», — заключил иранский министр.

Истребитель Kowsar является первым новейшим военным самолетом, спроектированным и изготовленным иранскими специалистами. Впервые представлен Kowsar был в преддверии национального дня оборонной промышленности Ирана 21 августа. Tasnim прежде указывало, что самолет оснащен системой управления огнем, использующей четвертое поколение цифровых сетей передачи данных. Kowsar, по данным агентства, также способен перевозить различные виды вооружения и может использоваться для коротких вспомогательных миссий.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Иран , истребитель
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