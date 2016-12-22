Иран представил новейший истребитель собственного производства

Иран в преддверии национального дня оборонной промышленности, отмечаемого 22 августа, представил новейший истребитель Kowsar, сообщает агентство Tasnim.

В Минобороны Ирана отметили, что самолет является собственной разработкой иранских конструкторов и производителей.

В феврале иранские военные представили новую жидкотопливную баллистическую ракету «Кадр» дальностью полета 2 тыс. км. Также в ходе мероприятий в честь 39-й годовщины исламской революции была представлена ракета ближнего радиуса действия «Фаджр-5».

В настоящее время на вооружении ВВС Ирана остаются как советская, так и американская военная техника. Кроме того, часть самолетов была поставлена в Иран из КНР.