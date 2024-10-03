В Молдавии в преддверии выборов заблокировали Rutube, «Яндекс» и «Дзен»
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась заблокировать в стране Rutube, «Яндекс» и «Дзен», а также два других сайта. Об этом сообщает один из крупнейших в республике интернет-провайдеров Orange Moldova.
«На основании обращения № E/10568 от 01.10.2024 Службы информации и безопасности Республики Молдова Orange Moldova заблокировала доступ к следующим сайтам для своих пользователей: moldova24.online; pwa.moldova24.online; rutube.ru; yandex.ru; dzen.ru», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в Rutube, обратился за комментарием в «Яндекс».
Ранее сегодня власти страны заявили, что в республике раскрыли «поддерживаемую Россией операцию» с участием 130 тыс. граждан Молдавии, которая была разработана с целью повлиять на референдум по евроинтеграции. Он пройдет 20 октября, одновременно с президентскими выборами.
Начальник национальной полиции Молдавии Виорел Чернэтяну говорил, что только в сентябре из России активистам избирательного блока, связанного с Иланом Шором, было переведено $15 млн «для использования в целях дезинформации, провокаций и нападений на государственные учреждения». «Россия ставит своей целью не только подкуп избирателей, но и провоцирование протестов и дестабилизацию обстановки на территории Молдовы», — сказал Чернэтяну.
Российские власти неоднократно отрицали вмешательство в выборы других стран, включая Молдавию.
Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в июне 2024-го начались официальные переговоры с ЕС. 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум по вопросу вступления республики в блок.
В последний день подачи заявок Центризбирком отклонил кандидатуру парламентского депутата Василия Боля, в частности из-за связей с блоком «Победа — Виктория». Он планировал выдвигаться в качестве независимого кандидата.
О создании предвыборного блока «Победа — Виктория» 21 апреля объявили бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Шор также обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». Съезд прошел в Москве. Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором поездку членов парламента в Москву, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной.
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