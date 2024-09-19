В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу России
Бывшему начальнику Генштаба молдавской армии Игорю Горгану предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже в пользу России, сообщил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире молдавского телеканала «ТВ-8».
«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокурорами PCCOCS деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, <…> и человек пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону», — сказал Гайтур.
По данным «ТВ-8», Горган предстанет перед судом в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него еще 13 июня.
Игорь Горган возглавлял Генштаб до 2021 года. Как отмечает «РИА Новости», летом в СМИ появилась информация о его связях с российской разведкой. Утверждалось, что Горган информировал российскую сторону о визитах в Молдавию представителей Минобороны Украины, которые пытались закупать вооружение. Президент Молдавии Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьер-министром.
Накануне правительство Молдавии также предложило Санду подписать указ об увольнении нынешнего начальника Генштаба Эдуарда Охладчука. Причина такого решения названа не была.
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