В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу России

Игорь Горган возглавлял молдавский Генштаб с 2019 по 2021 год, на должность его предложила назначить Майя Санду. Летом в СМИ появилась информация о его связях с российской разведкой. Теперь Горгану предъявили официальные обвинения

Игорь Горган (Фото: army.md)

Бывшему начальнику Генштаба молдавской армии Игорю Горгану предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже в пользу России, сообщил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире молдавского телеканала «ТВ-8».

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокурорами PCCOCS деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, <…> и человек пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону», — сказал Гайтур.

По данным «ТВ-8», Горган предстанет перед судом в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него еще 13 июня.

Игорь Горган возглавлял Генштаб до 2021 года. Как отмечает «РИА Новости», летом в СМИ появилась информация о его связях с российской разведкой. Утверждалось, что Горган информировал российскую сторону о визитах в Молдавию представителей Минобороны Украины, которые пытались закупать вооружение. Президент Молдавии Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград. При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьер-министром.

Накануне правительство Молдавии также предложило Санду подписать указ об увольнении нынешнего начальника Генштаба Эдуарда Охладчука. Причина такого решения названа не была.