Минфин предложил пересмотреть расходы бюджета на СМИ

Проект бюджета: на СМИ в 2024 году из бюджета направят 121,3 млрд руб.

Минфин предложил пересмотреть запланированные расходы на деятельность государственных СМИ. Для ряда медиа субсидии сократятся, для других увеличатся. В частности, в 2024 году почти вдвое вырастут расходы на телеканал «Звезда»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минфин пересмотрел финансирование ряда государственных средств массовой информации на 2024 и 2025 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. РБК направил запрос в министерство.

В целом бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» в 2024 году составят 121,3 млрд руб., в 2025-м — 94,2 млрд руб. По итогам 2023 года расходы по этому направлению составят около 122,1 млрд руб. Доля ассигнований на СМИ в общем объеме расходов федерального бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшится на 0,1 п.п. и составит 0,3%. На 2024 год предусмотренные объемы финансирования увеличили по сравнению с заложенными ранее показателями на 12,6 млрд руб., в 2025-м уменьшили примерно на 14 млрд руб.

Перераспределение бюджета затронет холдинг ВГТРК, которому принадлежат в том числе каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К». В документе указано, что в 2024 году бюджетные ассигнования на финансирование деятельности компании будут уменьшены на 3,4 млрд руб. (в целом власти планировали выделить холдингу 24,3 млрд руб.) Такая же сумма — 24,3 млрд руб. — была запланирована ранее и на 2025 год — сокращение финансирования, по плану Минфина, составит 9,6 млрд руб.

Флагман ВГТРК — «Россия 1» — по итогам 2022 года занимал первое место в рейтинге федеральных телеканалов: по данным Mediascope за неполный 2022 год в городах с населением больше 100 тыс. человек рейтинг вещателя вырос с 1,8% за аналогичный период 2021 года до 2,1%, доля аудитории — с 12,8 до 15,4%. С 1,8 до 3,2% выросла тогда и доля «России 24».

Как пересмотрены расходы на другие СМИ

— на 1,2 млрд руб. в 2024 году и на 1,5 млрд руб. в 2025 году cнижено финансирование производства программ и вещание телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Прежде планировалось направлять на финансирование этого канала по 3,5 млрд руб. ежегодно;

— на 1,9 млрд руб. в 2024 году увеличится финансирование текущей деятельности МИА «Россия сегодня» (было 8,3 млрд руб.), в 2025 году расходы сократятся на 1,3 млрд руб.;

— на 599,3 млн руб. в 2024 году увеличится финансовое обеспечение деятельности «Первого канала», а в 2025 году сократится на 817,9 млн руб. (до этого было заложено 5,4 млрд руб. на каждый год);

— на 1,9 млрд руб. в 2024 году вырастут расходы бюджета на деятельность АНО «ТВ-Новости» (RT; было 26,7 млрд руб.), а в 2025 году они сократятся на 4 млрд руб.;

— на 139,1 млн руб. вырастут в 2024 году (прежде было 3,6 млрд руб.) и на 549,1 млн руб. сократятся в 2025 году субсидии агентству ФГУП «ИТАР-ТАСС» на непосредственную деятельность информагентства (организация мероприятий по освещению общественной жизни в России, сбор и оперативное распространение информации о событиях в сфере экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также международную деятельность).

Увеличить финансирование Минфин планирует также для телеканала «Звезда». В 2024 году субсидия на обеспечение деятельности ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда» увеличится на 1,6 млрд руб. (изначально планировалось 1,9 млрд руб.). На 2025-й изменений не запланировано, изначально в бюджет было заложено также 1,9 млрд руб.

Представитель ТАСС отказался от комментариев по поводу проекта бюджета. В пресс-службе RT кратко ответили, что «корректировка бюджета происходит ежегодно и носит скорее технический характер». Минфин переадресовал вопросы в пресс-службу Минцифры. В пресс-службе ВГТРК не ответили на запрос. РБК также направил запросы в пресс-службу Минцифры и представителям ОТР, «России сегодня» и «Первого канала».