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Эрнст сравнил кино Голливуда со студией Горького 72-го и назвал «дерьмом»

Эрнст назвал контент Голливуда «дерьмом» и сравнил его со студией Горького 1972 года
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал кинопродукцию Голливуда последних лет «дерьмом» и поставил ее на уровень фильмов Киностудии им. Горького 1972 года
Константин Эрнст
Константин Эрнст (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Глава «Первого канала» Константин Эрнст, выступая на ПМЭФе, раскритиковал кинопродукцию голливудского производства. «С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира, — заявил он. — С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо».

Такое положение дел на американском кинорынке Эрнст связал со спецификой местного проката, костяком аудитории которого выступают подростки. «Кино стало подростковым, поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов», — заключил глава «Первого канала».

Киностудия им. Горького существует с 1915 года. В 1972 году она выпустила такие киноленты, как «В Москве проездом», «Иванов катер», «Мраморный дом», «Печки-лавочки», «Любить человека», а также культовую советскую ленту «А зори здесь тихие», вошедшую в золотую коллекцию студии.

Голливуд (обычно под этим собирательным понятием подразумевают «большую пятерку» крупнейших кинокомпаний — Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и Disney) в последние 15 лет преимущественно делает ставку на массовые блокбастеры, а также производство кинокомиксов по мотивам Marvel (этим занимается студия Disney) и DC (Warner Bros.). И в мировом, и в российском прокате эти проекты регулярно входили в топ-5 самых кассовых фильмов года. Например, в 2021 году вторая часть «Венома» собрала в России 2 млрд руб., еще почти столько же заработал «Человек-паук: Нет пути домой», а «Мстители: Финал» в 2019 году собрали в России 2,7 млрд руб.

После начала военной операции России на Украине голливудские студии заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России. Позже стало известно, что кинопремьеры этих компаний не появятся и на российских стриминговых сервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые фильмы и сериалы иностранного производства. По данным TelecomDaily на начало лета, количество голливудского контента на российских стримингах, прежде исчислявшееся тысячами, сократилось до 200–270 штук.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Первый канал Голливуд Константин Эрнст киностудия им. Горького ПМЭФ кино
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