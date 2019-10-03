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Производитель сообщил детали полета севшего в Жуковском МС-21
Проблемы у МС-21 во время испытательного полета возникли с датчиком выпуска шасси. Пострадал ли при этом самолет, не уточняется, однако в ОАК заверили, что он штатно сел в Жуковском. Самолет поступит в производство в 2021 году
Самолет МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Во время испытательного полета среднемагистрального МС-21 на завершающей его стадии некорректно сработала индикация выхода шасси, однако, несмотря на это, самолет приземлился в аэропорту Жуковский в штатом режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и в случае необходимости [будут] произведены дополнительные настройки», — рассказали в корпорации.

Во время полета конструкторы тестировали и отрабатывали новые системы лайнера. Испытательный полет продолжался больше часа в Жуковском.

В пресс-службе корпорации «Иркут», которая является исполнителем программы МС-21, заверили, что никто не пострадал во время испытательного полета.

В конце августа на авиасалоне МАКС-2019 состоялся первый показательный полет МС-21. В серийное производство лайнер должен поступить в 2021 году. Сейчас на Иркутском авиационном заводе, в филиале корпорации «Иркут», ведется подготовка к серийному производству МС-21. «Иркут» уже подписала контракты на поставку 175 лайнеров. Помимо этого есть еще портфель «мягких» заказов, и он превышает 100 самолетов.

Семейство МС-21 состоит из двух ближнемагистральных лайнеров:

  • МС-21-200, который рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров;
  • МС-21-300, который рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.
Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: МС-21, аэропорт Жуковский, испытательный полет
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