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В Казахстане заблокировали сайт подразделения Минторга США за фишинг

В Казахстане определили сайт подразделения Минторга США как фишинговый и заблокировали
В Казахстане заблокировали сайт Бюро промышленности и безопасности Минторга США. СМИ связали это с заявлениями о помощи России в обходе санкций, власти опровергли это
Министерство торговли США в&nbsp;Вашингтоне
Министерство торговли США в Вашингтоне (Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

В Казахстане заблокировали сайт Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, при проверке ресурса на сайте казахстанского Министерства культуры и информации уточняется, что такое решение принято из-за «распространения заведомо ложной информации».

После появления в СМИ предположений, что сайт американского ведомства заблокировали из-за данных о Казахстане в контексте санкций против России, Министерство культуры и информации республики уточнило, что это было сделано в связи с определением сайта как фишингового.

«26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним», — заявили в ведомстве (цитата по Nur.kz).

Там добавили, что совместно с другими уполномоченными органами проведут дополнительную проверку и, если в работе ресурса не обнаружат нарушений, блокировку снимут.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение персональных данных пользователя. Для этого создаются поддельные страницы компаний или ведомств, где пользователь может ввести свои данные.

В Астане опровергали заявления о том, что страна помогает обходить санкции против России.

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В середине августа в Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград» из-за «пропаганды экстремизма». По данным Министерства культуры и информации республики, содержимое четырех страниц на сайте «Царьграда» расценили в качестве пропаганды экстремизма. Речь идет об одной статье от января 2021 года и трех — от конца мая 2023-го.

Телеканал отверг обвинения Казахстана и заявил, что занимался не пропагандой экстремизма, а «регулярным освещением беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых языковых патрулей».

В Астане призвали «не политизировать» эту ситуацию, объяснив ее обеспечением информационной безопасности республики. «Если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются», — заявил министр информации и общественного развития страны Дархан Кыдырали.

Он добавил, что всего с 2016 года в стране заблокировали более 40 иностранных сайтов, добавил министр.

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Казахстан блокировка Министерство торговли США

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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