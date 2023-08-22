В Астане призвали не политизировать запрет телеканала «Царьград»

Астана (Фото: fogcatcher / Shutterstock)

Блокировка сайта телеканала «Царьград» в Казахстана связана с обеспечением информационной безопасности страны. Об этом заявил министр информации и общественного развития страны Дархан Кыдырали.

«Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются», — сказал он (цит. по ТАСС).

Всего с 2016 года в стране заблокировали более 40 иностранных сайтов, добавил министр.

Телеканал «Царьград» в Казахстане был заблокирован за «пропаганду экстремизма». Речь идет об одной статье от января 2021 года и трех, опубликованных в мае 2023-го.

В самом телеканале отвергли обвинения казахских властей. Там заявили, что «Царьград» занимался не пропагандой экстремизма, а «регулярным освещением беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых языковых патрулей».