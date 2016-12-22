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Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга
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Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга
Технологии и медиа, 11:58
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Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга
En+ Олега Дерипаски начала выделять мощности своих энергообъектов для майнинга криптовалют. Первой сдать в аренду участок рядом с ТЭЦ решила «Иркутскэнерго»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Энергоугольная компания «Иркутскэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски) объявила конкурс на долгосрочную аренду земельного участка для организации «энергоемкого бизнеса», а именно «центров обработки данных и майнинга». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. В Иркутске расположены ГЭС и ТЭЦ мощностью 662 МВт и 665 МВт.

«Иркутскэнерго» предлагает арендовать участок площадью 21,8 тыс. кв. м и готова проложить кабели мощностью до 14,8 МВт до его границы. Питание к участку будет подаваться от шин ТЭЦ. Сетевое оборудование арендатору придется подключать самостоятельно.

Компания готова передать участок в аренду на пять лет, на первые пять месяцев предусмотрен льготный период — ставка составит 207,6 тыс. руб., затем арендная плата возрастет как минимум до 276,9 тыс. руб. «Иркутскэнерго» предлагает потенциальным арендаторам самим установить арендную плату не меньше этого порога.

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«Победителем признается участник, давший предложение с наибольшей величиной арендной платы по окончанию льготного периода», — отмечается в сообщении компании.

Для арендатора участка на 2018 год самый низкий возможный тариф по высокому напряжению составит 2,17 руб. за 1 кВт·час.

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En+ объявила о своих планах заработать на майнерах в феврале этого года. В компании планируют продать майнерам криптовалют электричества на 1 млрд руб., говорил бывший гендиректор En+ Максим Соков. Помимо Иркутска среди мест для установки криптовалютных ферм Соков называл Братск и Усть-Илимск.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: En+ , «Иркутскэнерго»
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