Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга

En+ Олега Дерипаски начала выделять мощности своих энергообъектов для майнинга криптовалют. Первой сдать в аренду участок рядом с ТЭЦ решила «Иркутскэнерго»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Энергоугольная компания «Иркутскэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски) объявила конкурс на долгосрочную аренду земельного участка для организации «энергоемкого бизнеса», а именно «центров обработки данных и майнинга». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. В Иркутске расположены ГЭС и ТЭЦ мощностью 662 МВт и 665 МВт.

«Иркутскэнерго» предлагает арендовать участок площадью 21,8 тыс. кв. м и готова проложить кабели мощностью до 14,8 МВт до его границы. Питание к участку будет подаваться от шин ТЭЦ. Сетевое оборудование арендатору придется подключать самостоятельно.

Компания готова передать участок в аренду на пять лет, на первые пять месяцев предусмотрен льготный период — ставка составит 207,6 тыс. руб., затем арендная плата возрастет как минимум до 276,9 тыс. руб. «Иркутскэнерго» предлагает потенциальным арендаторам самим установить арендную плату не меньше этого порога.

«Победителем признается участник, давший предложение с наибольшей величиной арендной платы по окончанию льготного периода», — отмечается в сообщении компании.

Для арендатора участка на 2018 год самый низкий возможный тариф по высокому напряжению составит 2,17 руб. за 1 кВт·час.

En+ объявила о своих планах заработать на майнерах в феврале этого года. В компании планируют продать майнерам криптовалют электричества на 1 млрд руб., говорил бывший гендиректор En+ Максим Соков. Помимо Иркутска среди мест для установки криптовалютных ферм Соков называл Братск и Усть-Илимск.