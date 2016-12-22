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Орешкин рассказал о сходящем на нет «хайпе вокруг криптовалют»
Экономика, 16:55
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Орешкин рассказал о сходящем на нет «хайпе вокруг криптовалют»
Ажиотаж вокруг криптовалют исчезает, уверен глава Минэкономразвития. Орешкин пояснил, что, по его мнению, это связано с невозможностью их использования в повседневной жизни
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин скептически оценил возможность криптовалют играть аналогичную традиционным деньгам роль. О перспективах криптовалют он рассказал на форуме «iВолга-2018» в Самарской области, передает корреспондент РБК.

«Что касается криптовалют, я не стал бы их называть валютами. Валюта — это то, что можно использовать в повседневной жизни и имеет устойчивую стоимость... Криптовалюты — это скорее криптоактивы, которые могут колебаться очень резко в цене, и поэтому роль валюты они в своем текущем состоянии, конечно, играть не будут», — сказал Орешкин.

«Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет», — подчеркнул он.

Глава Минэкономразвития в сентябре 2017 года сравнил самую популярную криптовалюту — биткоин — с акциями финансовой пирамиды МММ. «Увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что, если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ, динамику индекса NASDAQ. Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует», — заявлял министр. Вместе с тем Орешкин подчеркнул необходимость внедрения технологии блокчейн в России и продолжения разработок на ее основе.

К 1 августа курс биткоина составляет порядка $7,6 тыс. С середины июля стоимость самой популярной криптовалюты увеличилась более чем на $1 тыс. Вместе с тем это все еще значительно ниже максимума декабря 2017 года, когда курс биткоина поднимался выше $20 тыс.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Копалкина.
Теги: Максим Орешкин , криптовалюты
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