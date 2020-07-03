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Технологии и медиа ,  
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Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки

Они позволят отслеживать ракетные пуски и малые космические аппараты других стран. Развертываение новой системы должно завершиться к 2024 году
Запуск космического ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»
Запуск космического ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главком Военно-космических сил генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, работы будут вестись в рамках создания Единой космической системы (ЕКС). После запуска спутников связи третьего этапа, в 2023 году начнется развертывание высокоорбитальной космической системы разведки.

Вся орбитальная группировка новых спутников ЕКС будет запущена на околоземную орбиту к 2024 году.

Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
Технологии и медиа
Запуск космического аппарата на ракете-носителе &laquo;Союз-2.1б&raquo; с космодрома Плесецк

«В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите», — заявил Суровикин.

Он отметил, что сейчас для ВКС создается новая командно-измерительная система «Топаз», которая позволит управлять спутниками на всех типах орбит.

Главком ВКС добавил, что та работа по совершенствованию контроля космического пространства, которая ведется в России сейчас, позволит в будущем не только отслеживать пуски ракет, но и контролировать малоразмерные космические аппараты иностранных государств.

В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты
Политика
Фото: David McNew / Getty Images

Сейчас Россия для контроля космического пространства использует аппараты двойного назначения серии «Меридиан». Их начали создавать в 80-х годах прошлого века в рамках Единой системы спутниковой связи второго этапа. Спутники «Меридиан» имеют двойное назначение — они выполняют как военные задачи, так и гражданские — обеспечивают связь морских и воздушных судов, расширяют сеть связи на севере России.

В 2020 году Россия произвела два запуска военных спутников. В феврале с космодрома «Плесецк» ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту аппарат «Меридиан-М». В мае с космодрома в Архангельской области был запущен еще один спутник Минобороны.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Россия, космос, связь
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Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
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В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты
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