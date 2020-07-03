Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки

Они позволят отслеживать ракетные пуски и малые космические аппараты других стран. Развертываение новой системы должно завершиться к 2024 году

Запуск космического ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главком Военно-космических сил генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, работы будут вестись в рамках создания Единой космической системы (ЕКС). После запуска спутников связи третьего этапа, в 2023 году начнется развертывание высокоорбитальной космической системы разведки.

Вся орбитальная группировка новых спутников ЕКС будет запущена на околоземную орбиту к 2024 году.

«В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите», — заявил Суровикин.