Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником

Запуск космического аппарата на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Запуск состоялся в 10:31 мск, уточнили в ведомстве. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС.

Через десять минут, в 10:41 мск, от третьей ступени «Союза-2.1б» отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником. По информации Минобороны, на орбиту аппарат должен выйти в течение нескольких часов.

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк в 2020 году. В феврале текущего года с космодрома уже была запущена «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М», а в марте с космодрома стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».