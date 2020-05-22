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Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником

Запуск космического аппарата на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Запуск космического аппарата на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Запуск состоялся в 10:31 мск, уточнили в ведомстве. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС.

Через десять минут, в 10:41 мск, от третьей ступени «Союза-2.1б» отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником. По информации Минобороны, на орбиту аппарат должен выйти в течение нескольких часов.

Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур
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Фото: «Роскосмос»

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк в 2020 году. В феврале текущего года с космодрома уже была запущена «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М», а в марте с космодрома стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».

Теги: космодром, запуск
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С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
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Запущенные с Плесецка спутники успешно вышли на орбиту
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