С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» (Фото: roscosmos.ru)

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Старт прошел в 11:24 мск с третьей пусковой установки космодрома. Через 10 минут от ракеты отделился вместе со спутником разгонный блок «Фрегат». Планируется, что он выведет «Меридиан» на орбиту в течение нескольких часов.

Первоначально пуск должен был состояться 24 января, однако его перенесли. Источники «РИА Новости» сообщил, что запуск ракеты отложили на неопределенный срок из-за проблем в третьей ступени, а собеседник ТАСС говорил, что процедуру отложили на неопределенный срок из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя.

Предыдущий запуск «Союза» с аппаратом «Меридиан» прошел 30 июля 2019 года. Тогда спутник успешно вывели на орбиту.