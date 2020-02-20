С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Старт прошел в 11:24 мск с третьей пусковой установки космодрома. Через 10 минут от ракеты отделился вместе со спутником разгонный блок «Фрегат». Планируется, что он выведет «Меридиан» на орбиту в течение нескольких часов.
Первоначально пуск должен был состояться 24 января, однако его перенесли. Источники «РИА Новости» сообщил, что запуск ракеты отложили на неопределенный срок из-за проблем в третьей ступени, а собеседник ТАСС говорил, что процедуру отложили на неопределенный срок из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя.
Предыдущий запуск «Союза» с аппаратом «Меридиан» прошел 30 июля 2019 года. Тогда спутник успешно вывели на орбиту.