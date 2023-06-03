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Власти поддержат интернет-проекты о спецоперации и шоу с дипфейком Маска

Институт развития интернета выделил гранты на проекты об СВО и шоу с дипфейком Маска
ИРИ распределил гранты на сумму 10,3 млрд руб. на создание национального контента в цифровой среде. Среди проектов, получивших поддержку - тревел-шоу с незрячим блогером, шоу с дипфейком Илона Маска и проекты о спецоперации
Алексей Гореславский
Алексей Гореславский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сериалы «Фул хаус» и «Столыпин», шоу «Сбросим маски», квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений», игры «Три богатыря и волшебный град» и «Василиса и Баба Яга», а также проекты, посвященные военной операции на Украине, получат среди прочих поддержку Института развития интернета. ИРИ распределил гранты на сумму 10,3 млрд руб. среди 163 проектов, сообщили РБК в пресс-службе института.

«Порядка 80% заявок, которые дошли до очной защиты, получат поддержку: в финал вышли лучшие из лучших, и среди них на этот раз — много молодых команд. Также радует, что стало больше интересных проектов об ученых, а также о педагогах и наставниках. Для ИРИ все это — показатель нашего вклада в улучшение качества проектов в индустрии в целом», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Прием заявок проходил с февраля по март 2023 года. На конкурс было подано более 1400 заявок, из которых по итогам валидации 1290 проектов были допущены до независимой экспертизы. Из них 205 финалистов были представлены на очной защите перед экспертами продюсерского совета Института развития интернета.

В категории «Видеоконтент», помимо «Фул хауса» и «Столыпина», финансирование получат триллер «Остров профессора Доуэля» по мотивам произведений Александра Беляева, сериалы «Изгои», «Громыко. Господин Нет», «Эль Русо», «Слово пацана», документальный сериал «Северный морской путь» Максима Арбугаева, ранее номинированного на «Оскар» за фильм «Выход», «Никто не знает про Маньпупунёр», «Рамзан. Ахмат — Сила России» и др.

В категории «Контент в блогосфере», помимо шоу «Сбросим маски», вести которое будет созданный с помощью дипфейка Илон Маск, средства выделят проекту о современных российских дизайнерах «Кому на Руси шить хорошо», тревел-шоу с незрячим блогером «Пахнет вкусно», проекту «Сделано для фронта» (о предпринимателях, которые помогают участвующим в военной операции на Украине военнослужащим).

В категории «Мультиформатный контент» поддержку получат проекты «СВОи», «Женщины Z», «Россия для людей», «Право на вторжение», «Босх — молокосос!», «Уехавшие, как вы там?», «Обновленный сайт Конституции РФ», «Народов много — Родина одна. Мы вместе!» и другие — всего 53.

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Осенью ИРИ распределил гранты на создание российских игр, которые должны послужить укреплению гражданской идентичности и ценностей молодежи. Средства получила в том числе игра «Спарта», основанная на истории частной военной компании «Спарта», чьи сотрудники воюют в интересах России в вымышленной африканской стране.

ИРИ существует с 2015 года. Его основали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке администрации президента. Своей задачей организация называет «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

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Теги
Елена Чернышова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Институт развития интернета гранты
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