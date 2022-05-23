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Власти выделили ₽260 млн на видеоигру о Смутном времени

Власти выделили 260 млн руб. на видеоигру о борьбе с польскими интервентами в 1612 году, грант направила АНО ИРИ, которая занимается «укреплением духовно-нравственных ценностей среди молодежи»
Фото: Jonathan Alcorn / Reuters
Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила грант новосибирской студии Cyberia Limited на разработку и издание видеоигры о периоде Смутного времени в России, сообщает «Коммерсантъ».

Компьютерная игра выйдет в жанре Action-RPG, рассказали изданию в АНО ИРИ, в качестве основы для сюжета взяли исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году.

Стороны не раскрывают сумму гранта, однако источники газеты сообщили, что он составляет 260 млн руб., релиз проекта, по их словам, запланирован на 2024 год. ИРИ обычно берет на себя от половины до 70% необходимых инвестиций в проектах, общая стоимость разработки и выпуска видеоигры может составлять 370–520 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В Cyberia Limited сообщили лишь, что выделенных денег «достаточно для разработки AA-игры» (в игровой среде так называют продукты среднего сегмента).

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Гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев сообщил, что по сюжету игры князь Юрий Милославский будет участвовать в формировании второго ополчения вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским и борьбе с польскими войсками. Разработчики вдохновлялись видеоигрой Ghost of Tsushima, добавил он, эта игра повествует о партизанской войне японского самурая против монгольских захватчиков. «У нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — пояснил Копцев.

В ИРИ отметили, что с прошлого года поддержали пять игровых проектов, срок производства которых находится в диапазоне от 15 месяцев до трех лет. При этом в течение ближайших двух лет организация намерена нарастить объемы инвестиций в игровую индустрию, в частности в низкобюджетные Indie-проекты, разработанные независимыми студиями, рассказал газете генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

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«Институт развития интернета» создан в 2014 году при поддержке администрации президента (АП). Гореславский в 2017–2020 годах занимал должность заместителя главы управления АП по общественным проектам, где курировал интернет-инициативы и взаимодействие с гражданами в цифровой среде.

АНО ИРИ выступает в качестве оператора конкурса по поддержке производства контента, который направлен на «укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», говорится на сайте организации. В ноябре 2019 года источники РБК говорили, что в ближайшие три года власти намерены выделить Росмолодежи и АНО ИРИ на эти цели 2,4 млрд руб. По словам близкого к АП собеседника РБК, принято решение «с чего-то начинать», поскольку молодежь потребляет информацию преимущественно в интернете, где государство мало представлено.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
компьютерная игра видеоигры Алексей Гореславский Институт развития интернета
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