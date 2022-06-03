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Глава Роскомнадзора впервые попал под санкции Евросоюза

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов включен в шестой пакет санкций Евросоюза. Само ведомство европейские власти назвали «центральным инструментом осуществления цензуры и подавления свободных СМИ в России»
Андрей Липов
Андрей Липов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Евросоюз внес в санкционный список главу Роскомнадзора Андрея Липова. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС перечне ограничений, включенных в шестой пакет санкций против России и Белоруссии.

В графе «причины» говорится, что «Роскомнадзор является центральным инструментом осуществления цензуры и подавления свободных СМИ в России». Липов как глава ведомства «несет ответственность за решения, которые привели к цензуре и закрытию независимых российских СМИ», указано в документе.

Липов был назначен на должность главы Роскомнадзора в марте 2020 года, сменив на этом посту Александра Жарова. До этого Липов возглавлял управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, которое, в частности, отвечало за разработку законопроектов о «суверенном интернете» и об ограничении доли иностранного участия в компаниях, владеющих значимыми российскими сайтами. Также работал в департаменте госполитики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи (сейчас — Минцифры), в частности был заместителем начальника отдела программ развития, начальником отдела информационных технологий, а также заместителем директора департамента.

В последние два года Роскомнадзор начал замедлять трафик иностранных соцсетей, в частности, Twitter, заблокировал крупнейшие платформы Instagram и Facebook (их владелец, Meta, признана экстремистской и запрещена в России), а также сайты ряда российских СМИ. Также началась реализация так называемого «закона о приземлении», согласно которому зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей обязаны открыть в России филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство.

Блокировки как соцсетей, так и СМИ ведомство объясняло требованиями Генпрокуратуры и действующего законодательства. Например, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил об ограничениях на распространение экстремистской информации: «Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры, обязан обеспечить блокировку такого рода ресурсов и страниц в социальных сетях и принять меры к удалению противоправной информации. Причем сделать это немедленно».

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Под новые санкции Евросоюза также попали сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, председатель совета директоров «Национальной медиа группы», олимпийская чемпионка Алина Кабаева, владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, жена и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несколько колумнистов РИА «Новости» и несколько десятков российских военнослужащих.

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