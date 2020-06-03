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Технологии и медиа ,  
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Стала известна суть иска Керимова к «Ведомостям»

Сенатор потребовал от газеты опровергнуть статью, в которой говорится о захвате стройхолдинга в Москве в 2005 году, удалить материал с сайта и выплатить ему 50 тыс. руб. моральной компенсации
Сулейман Керимов
Сулейман Керимов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Претензии сенатора Сулеймана Керимова, который подал в суд на АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости») касаются материала  от 2017 года под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Это следует из текста искового заявления, которое есть у РБК.

Сенатор требует от газеты опровергнуть несколько предложений из статьи. В них идет речь о силовом захвате головного офиса крупнейшего в Москве стройхолдинга СПК «Развитие» в 2005 году, а также о том, что Керимов стал владельцем холдинга благодаря хорошим отношениям с Юрием Лужковым, который тогда занимал должность мэра столицы.

Керимов утверждает, что не имеет отношения к нападению на офис компании. Истец считает, что сведения, приведенные в статье, порочат его деловую репутацию. Сенатор также потребовал от «Ведомостей» удалить с сайта весь материал, опубликовать опровержение и выплатить 50 тыс. руб. моральной компенсации. О содержании иска пишет и сама газета.

Суд не принял иски сенатора Керимова к Forbes и «Ведомостям»
Общество
Сулейман Керимов

Иск Керимова к АО «Бизнес Ньюс Медиа» поступил в Гагаринский суд Москвы 1 июня. Вместе с тем сенатор подал иски о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes) и ООО «Версия» (газета «Наша версия»). Какие именно материалы Forbes и «Нашей версии» стали поводом для жалобы, пока неизвестно. Издания не получали досудебных претензий, иски им пока также не пришли.

3 июня исковые заявления вернули Керимову в связи с их неподсудностью Гагаринскому суду.

Авторы: Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко
Теги: Сулейман Керимов, «Ведомости», иск
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