Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сулейман Керимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сенатор Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили РБК в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы.

«На данный момент мы видим иск в картотеке суда о защите чести и достоинства. Исковые требования истца нам пока не известны», — сообщил РБК представитель Forbes.

По его словам, досудебных претензий изданию не поступало. «Никто к нам не обращался и не пытался решить этот вопрос до суда. Об иске узнали, как и все, увидев его в картотеке», — отметил представитель Forbes.

Представитель Керимова был недоступен для комментария.

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