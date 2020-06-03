Суд не принял иски сенатора Керимова к Forbes и «Ведомостям»

Сулейман Керимов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Гагаринский суд Москвы не принял иски о защите чести и достоинства, которые сенатор Сулейман Керимов подал к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»). Как следует из картотеки суда, все три заявления вернули истцу 3 июня.

«Суд вернул истцу исковые заявления в связи с их неподсудностью Гагаринскому суду», — пояснила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

О том, что Керимов подал в суд на три СМИ, стало известно ранее утром. Суть исковых требований пока не известна. В Forbes РБК сообщили, что досудебных претензий изданию не поступало, об иске журналисты узнали, увидев его в картотеке суда.

О каких именно материалах идет речь, пока не сообщалось. Игошина заявила агентству «Москва», что иски поступили по электронной почте, речь в них шла о «факте распространения спорного текста».

Материал дополняется.

