В Москве запустят онлайн-сервис для жалоб на незаконную торговлю в метро
На незаконную торговлю в электричках и метро можно будет пожаловаться, отправив соответствующее фото в приложении «Помощник Москвы», сообщил столичный департамент транспорта.
«Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения «Помощник Москвы» — скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а «Организатор перевозок» оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь», — говорится в сообщении ведомства.
Запустить новую функцию департамент транспорта планирует через два месяца.
На фоне распространения коронавируса в Москве с 12 мая действует масочный режим. Жителей столицы обязали надевать средства защиты при выходе из дома и носить их в том числе в общественном транспорте. По данным дептранса на утро 3 июня, маски в метро носят 99% пассажиров, перчатки — 89%.