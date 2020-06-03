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В Москве запустят онлайн-сервис для жалоб на незаконную торговлю в метро

В приложении «Помощник Москвы» появится новая функция: пользователи смогут пожаловаться на нелегальную торговлю в метро или электричках, отправив соответствующую фотографию
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

На незаконную торговлю в электричках и метро можно будет пожаловаться, отправив соответствующее фото в приложении «Помощник Москвы», сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения «Помощник Москвы» — скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а «Организатор перевозок» оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь», — говорится в сообщении ведомства.

Запустить новую функцию департамент транспорта планирует через два месяца.

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

На фоне распространения коронавируса в Москве с 12 мая действует масочный режим. Жителей столицы обязали надевать средства защиты при выходе из дома и носить их в том числе в общественном транспорте. По данным дептранса на утро 3 июня, маски в метро носят 99% пассажиров, перчатки — 89%.

Однако новые правила коснулись порядка и в самом транспорте. В частности, на время выхода из ограничений, введенных из-за эпидемии, Роспотребнадзор рекомендовал запретить разносную торговлю в электричках и пресекать игру на музыкальных инструментах. В поездах дальнего следования работникам вагонов-ресторанов также предложили носить средства защиты и выдавать пассажирам гели или другие антисептики.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: электрички, метро
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