Facebook позволил пользователям скрывать старые публикации
В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.
Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину — из нее пост будет удален через 30 дней, если пользователь не решит удалить его вручную или восстановить.
Для управления несколькими публикациями сразу в соцсети добавили фильтры, по которым можно объединить посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека. С помощью этих фильтров публикации можно будет удалять или архивировать группами, а не по одной.
Новая функция пока доступна только в мобильной версии приложения. Позднее ее планируют подключить и на сайте.