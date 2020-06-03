Facebook позволил пользователям скрывать старые публикации

В социальной сети добавили новую функцию, с помощью которой пользователи по одному или группами смогут архивировать или удалять старые посты

Фото: Andre M. Chang / Zumapress / Global Look Press

В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.

Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину — из нее пост будет удален через 30 дней, если пользователь не решит удалить его вручную или восстановить.

Для управления несколькими публикациями сразу в соцсети добавили фильтры, по которым можно объединить посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека. С помощью этих фильтров публикации можно будет удалять или архивировать группами, а не по одной.

Новая функция пока доступна только в мобильной версии приложения. Позднее ее планируют подключить и на сайте.