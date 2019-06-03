Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ

Мобильное приложение для знакомств оказалось в списке организаторов распространения информации в интернете. Попадание в него обязывает предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей

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Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации в Сети мобильное приложение для знакомств Tinder. В перечне ведомства его можно обнаружить по ссылке tinder.com. В соответствии с российским законодательством, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок.

В реестре, согласно материалам на сайте Роскомнадзора, Tinder оказался еще в конце мая. Первым внимание на это 3 июня обратил портал «Роскомсвобода».

Информацию о том, что Tinder действительно внесен в этот список, РБК подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора. В реестр организаторов распространения информации, пояснили в ведомстве, попала компания-владелец этого сервиса — Match Group, LLC.

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — указали в пресс-службе.