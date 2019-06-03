Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,37 -0,07 EUR Бирж. 73,08 +0,04 Brent 62,35 -3,60% USD Нал. 65,78 64,99 EUR Нал. 73,51 72,66 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1177 +0,0011 BTC/USD Бирж. 8 498,00 -242,01 IMOEX 2 713,64 +1,81% RTSI 1 307,65 +1,60% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Экономика, 13:08 Умер заслуженный артист России Матвеев Общество, 13:05 В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба Политика, 13:02 Жозе Моуринью назвал символическую сборную Лиги чемпионов Спорт, 13:01 В России появится образовательная платформа для родителей детей с РАС Партнерский материал, 13:01 Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет Бизнес, 12:52 «Ростех» назвал преувеличенными данные WSJ о числе советников в Венесуэле Политика, 12:46 Сломать шаблон: как заработать $906 млн на бензине и симуляторе гольфа Quote, 12:46 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко Политика, 12:32 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 12:30 Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ Технологии и медиа, 12:28 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 12:25 Куратор закупок «Газпрома» перейдет в Газпромбанк Бизнес, 12:17 В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора Бизнес, 12:16
Технологии и медиа ,  
0 
Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ
Мобильное приложение для знакомств оказалось в списке организаторов распространения информации в интернете. Попадание в него обязывает предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей
Фото: Gaia Squarci / Bloomberg

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации в Сети мобильное приложение для знакомств Tinder. В перечне ведомства его можно обнаружить по ссылке tinder.com. В соответствии с российским законодательством, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок.

В реестре, согласно материалам на сайте Роскомнадзора, Tinder оказался еще в конце мая. Первым внимание на это 3 июня обратил портал «Роскомсвобода».

Информацию о том, что Tinder действительно внесен в этот список, РБК подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора. В реестр организаторов распространения информации, пояснили в ведомстве, попала компания-владелец этого сервиса — Match Group, LLC.

Технологии и медиа
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — указали в пресс-службе.

Реестр организаторов информации, о котором идет речь, формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами госбезопасности. Попадание в него обязывает компании предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.

Технологии и медиа
Рабочая группа «Цифровой экономики» предложила ограничения для Facebook

Перечень существует с 2014 года. На данный момент в нем более 100 ресурсов, среди них мессенджеры, социальные сети и другие интернет-сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями, в том числе Telegram, сайт «Хабр!», соцсеть «ВКонтакте», почта Mail.ru, Rambler, Yandex, картографический онлайн-сервис 2GIS и портал для публикации литературных произведений «Стихи.ру».

Facebook, Twitter и Instagram в этом реестре нет. Эти компании также не исполняют требования российского законодательства о хранении персональных данных россиян на территории России. В январе из-за этого Роскомнадзор завел в отношении Twitter и Facebook административные дела.

Авторы: Евгения Маляренко, Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор, Tinder
Материалы по теме
Неизвестные попытались украсть данные о британских F-35 через Tinder
Общество
Facebook в тестовом режиме запустил похожий на Tinder сервис для встреч
Технологии и медиа
Tinder-сюрприз: как сервис знакомств используют для найма сотрудников
Свое дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter