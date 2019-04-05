Рабочая группа «Цифровой экономики» предложила ограничения для Facebook

Запрет использования данных россиян иностранными компаниями, не имеющими юрлиц в России, содержится среди предложений к госпрограмме «Цифровая экономика». Одна из целей — лишить «привилегий» Facebook, Twitter и Instagram

Фото: Paulo Nunes dos Santos / Bloomberg

С идеей запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, использовать данные граждан России, выступила АНО «Цифровая экономика»​ (занимается реализацией одноименной нацпрограммы, среди учредителей — правительство России, крупнейшие российские операторы связи, интернет-компании, Сбербанк, «Ростех» и др.). Она изложена в предложениях для концепции по регулированию данных, направленных главе фонда «Сколково» Игорю Дроздову и опубликованных на сайте фонда.

​Кто именно выступил с таким предложением, ни представитель фонда, ни АНО не раскрывают. Два источника РБК, знакомых с предложением, сообщили, что его инициатором была Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком» и др.), однако в самой ассоциации это отрицают.

Концепцию управления данными сейчас готовит центр компетенций «Сколково». По словам президента Ассоциации участников рынка больших данных и члена совета директоров «МегаФона» Анны Серебряниковой, это «рабочая версия концепции», которая обсуждается с участием экспертов ассоциации. Она пояснила, что в существующей версии концепции речь идет о том, что на российские и иностранные компании должны распространяться единые требования, если их активность связана с использованием персональных данных граждан России и их деятельность осуществляется на территории страны. «Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса в России. Нельзя при равных условиях предъявлять к российским компаниям более жесткие требования. Кроме того, некоторые иностранные компании, например Facebook, обещали открыть российское представительство или отдельное юридическое лицо, но не открыли. Мы считаем, что такие компании также обязаны соблюдать российское законодательство, иначе они не смогут получить доступ к данным российских граждан», — пояснила Серебряникова.

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».