В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,44 +0,82 EUR Бирж. 73,12 +0,61 Brent 70,07 -3,82% USD Нал. 65,98 63,64 EUR Нал. 73,94 71,70 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1174 -0,0046 BTC/USD Бирж. 5 837,30 +94,30 IMOEX 2 575,22 +0,62% RTSI 1 238,05 -0,83% DJIA 26 307,79 -0,46% Nasdaq 8 036,77 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления Политика, 08:06 ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны Политика, 07:49 В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок Общество, 07:24 В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков Технологии и медиа, 06:58 В Раде предложили призывать резервистов «в особый период» без мобилизации Политика, 06:51 Соратник Гуаидо заявил о встречах с военным руководством Венесуэлы Политика, 06:15 Какой модный тренд весны создан для вас. Тест РБК и KUPIVIP.RU, 06:00 Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы Политика, 05:46 Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев Политика, 05:17 Трамп представил Сенату кандидатуру на пост постпреда США при ООН Политика, 04:45 По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины Политика, 04:44 В правительственной газете Украины опубликовали итоги выборов президента Политика, 04:08 Осужденную по делу Ким Чен Нама отпустили через месяц после приговора Политика, 04:07 Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире Экономика, 03:48
Технологии и медиа ,  
0 
В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков
Технологию разработчики установили на дрон, который уже совершил серию успешных полетов. Маневрирует такой аппарат с помощью мощных потоков воздуха, которые во время полета через узкие щели на крыльях выбрасывает двигатель
Фото: BAE Systems

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc работают над первым в истории авиации самолетом, который будет способен маневрировать без помощи закрылков, передает Bloomberg. Подобную технологию, по данным агентства, разработчики уже испытали, установив ее на беспилотник модели Magma.

Этот дрон, уточняется в сообщении пресс-службы BAE, для контроля своих движений при полете использует потоки воздуха. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель.

По словам представителя BAE, подобная технология легче, надежнее и дешевле в эксплуатации, чем обычные поверхности для управления. Кроме того, новинка, указали в пресс-службе, сделает самолет практически незаметным на радаре благодаря уменьшенному числу зазоров и граней .

Беспилотник модели Magma, который уже оснастили новой технологией, был изготовлен из титановых деталей, напечатанных на 3D-принтере. Дрон, отмечает агентство, уже совершил серию полетов с аэродрома Лланбедр (Llanbedr) в северном Уэльсе. Там, поясняет Bloomberg, находится специализированный полигон для испытания беспилотных летательных аппаратов. На сайте BAE указывается: эти тесты завершились успешно. Испытания проводились в начале месяца.

Также модель Magma, продолжает агентство, способна маневририровать, используя отклоняемый вектор тяги: регулировка движения в таком случае происходит с помощью выхлопных газов в самом двигателе, которые отклоняются в различных направлениях, чтобы помочь управлению.

Сколько человек будет способен перевозить такой самолет и с какой скоростью он будет передвигаться, в пресс-службе не поясняют.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Великобритания, Самолет
Материалы по теме
СМИ узнали о версии с вырванным закрылком у упавшего в Сирии Ан-26
Общество
В Новосибирске из-за проблем с закрылками отложили вылет Boeing 737
Общество
СМИ описали новую версию крушения Ту-154 с «несработавшими закрылками»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter