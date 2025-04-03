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Технологии и медиа ,  
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В России рынок подписного стриминга вырос почти на 50%

В России рынок подписного стриминга вырос за 2024 год на 49%, почти до 37 млрд руб., говорится в исследовании Национальной федеральной музыкальной индустрии (НФМИ, есть в распоряжении РБК).

Согласно данным НФМИ, объем рынка стриминга по платной подписке достиг 36,99 млрд руб. (+49%), по рекламной модели — 451,9 млн руб. (+16,8%), видеостриминг (включая видеохостинги с музыкальным контентом) — 170,5 млн руб. (-29,6%). Общий объем музыкального рынка в России составил 37,61 млрд. руб. (+47,8%).

Подавляющую долю рынка стриминговых платформ (96,9%) занимают российские сервисы (Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, МТС Музыка), остальную — зарубежные (Аpple Music, YouTube и другие), говорится в исследовании.

Среднемесячная аудитория стримингов в 2024 году составила 84,1 млн, из них 32,2 млн платные подписчики.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия НФМИ Исследование стриминг рынок подписка видеостриминг
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