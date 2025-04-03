«Яндекс» запустил конкурента сервисам Google и ChatGPT

Новый сервис поможет разобраться в 25 разных файлах и выбрать из них необходимую информацию, а также провести сравнительный анализ или ответить на вопросы. «Яндекс» рассказал, как планирует заработать на «Нейроэксперте»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Яндекс» запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Нейроэксперт» создаст из загруженных материалов «удобную базу знаний и поможет найти в ней ответ на любой вопрос», а также сможет «пересказать содержание документов, сделать общий вывод или сравнение, написать на основе загруженных данных текст в нужном стиле и многое другое». Базы знаний в сервисе напоминают папки в облачных хранилищах, ими также можно делиться по ссылке.

«По всей загруженной информации пользователь может задавать вопросы в режиме диалога — как при общении с обычным чат-ботом. «Нейроэксперт» подготовит ответ только на основе источников пользователя и не добавит ничего от себя. После выхода сервиса из бета-тестирования пользователи смогут добавлять больше 25 файлов или ссылок», — рассказали в «Яндексе».

Компания ожидает, что сервис поможет работающим с большим объемом информации: студентам при подготовке к экзаменам, преподавателям при создании цикла лекций, а также другим — например, для подготовки отчета, показатели для которого содержатся в одной из множества презентаций. «Нейроэксперт» должен будет обнаружить нужную информацию без необходимости пересмотра человеком всех файлов.

Фото: Яндекс

В повседневной жизни «Нейроэксперта» можно будет применить, к примеру, для принятия решения о покупке, утверждают в пресс-службе компании: если загрузить ссылки на товары и видеообзоры на них, то сервис сделает сравнение и ответит на уточняющие вопросы. А также может разобраться в правилах настольной игры и оперативно разрешать спорные моменты.

«Яндекс» планирует в будущем выпустить расширенную версию для бизнес-задач, в которой появятся новые опции — поиск сведений во внутренних базах данных и документации, систематизация работы, упрощение процессов адаптации и повышение эффективности сотрудников.

Фото: Яндекс

Как в «Яндексе» объясняют актуальность «Нейроэксперта»

Существует более 30 заграничных сервисов этого рода с поддержкой искусственного интеллекта, но ключевыми конкурентами в «Яндексе» видят три сервиса: NotebookLM от Google, Perplexity Spaces, Projects в ChatGPT.

«В России этот сегмент развит еще слабо, однако запрос на такие инструменты есть (особенно у бизнеса). Россияне все чаще стали пользоваться ИИ для автоматизации своих рабочих задач. Сервисов, рассчитанных на b2b- и b2e-аудиторию, где представлены обе опции — возможность работы с массивами данных компании и генерация ответов из ссылок, — в России нет. «Яндекс» первый объединит обе функции в одном продукте», — утверждают в компании.

В мире растет спрос на профессиональные инструменты, работающие на базе искусственного интеллекта, а McKinsey прогнозирует, что в ближайшие три—пять лет такие проекты получат наиболее широкие перспективы для выхода на рынок и монетизации. На этом фоне разработчики нейросетей начинают работать по модели b2e (business to employee) — создавать решения для сотрудников разных сфер. Verified Market Research оценил мировой рынок сервисов интеллектуальной обработки документов в $2,69 млрд в прошлом году, прогнозируя, что к 2031-му объем рынка вырастет до $16,08 млрд.

Фото: Яндекс

Планируемая монетизация «Нейроэксперта»

«Яндекс» планирует зарабатывать на сервисе двумя путями:

Подписная модель: оформившие подписку пользователи получают доступ к расширенным функциям и возможностям: увеличение лимитов, создание общих проектов на организацию или конкретные подразделения, дополнительные возможности для администрирования и управления доступом и другие. Продажа решений on-premise: интеграция «Нейроэксперта» в контур компании-заказчика.

Несмотря на наличие альтернативных сервисов за границей, большинство российских компаний не готовы пользоваться зарубежными сервисами в промышленных масштабах из соображений сложности получения доступа, информационной безопасности, а в некоторых случаях и в связи с законодательными ограничениями, рассказал РБК партнер компании «Яков и партнеры», руководитель практики развития искусственного интеллекта Максим Болотских.

«В России отсутствуют b2b- и b2e-сервисы, которые одновременно объединяют возможности работы с корпоративными массивами данных и генерацию ответов из ссылок. «Яндекс» станет первым игроком, предложившим такое решение в одном продукте», — добавляет он.

В декабре «Яндекс» запустил бета-версию новых онлайн-редакторов текстовых документов и таблиц с внедренной нейросетью YandexGPT 4, которая сможет создать текст с нуля на основе запроса или исправить ошибки в существующем документе, а также придать тексту более или менее формальный стиль и легкость, сократить его длину, выделив ключевое.