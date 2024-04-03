В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Часть пользователей столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстреимстской и запрещена).
При попытке входа отображается сообщение о проблемах с соединением с мессенджером, убедился корреспондент РБК.
Как следует из данных Downdetector, сбой в WhatsApp затронул пользователей по всему миру. Люди жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений (24% всех жалоб), работу приложения (70%) и веб-сайта (6%). Проблемы наблюдаются и в работе других соцсетей Meta — Facebook и Instagram.
В последний раз проблемы в работе WhatsApp фиксировали в начале марта - тогда сбой также затронул приложения X (бывшая Twitter), Gmail, «Google Карты», Google Play, YouTube, TikTok, Discord и др. В день сбоя гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia — Africa — Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика.
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