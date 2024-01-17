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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp в России

В работе сайта и приложения WhatsApp в России произошел сбой
Фото: Вероника Пенешко / GLobal Look Press
Фото: Вероника Пенешко / GLobal Look Press

Более 1,7 тыс. российских пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена) столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных «Сбой.рф» по состоянию на 10:40 мск.

Половина жалоб пришла из Башкирии (52%), с проблемами также столкнулись в Татарстане (15%), Москве (14%), Самарской области (10%) и других регионах.

По данным сервиса DownRadar, большинство жалоб (55%) связано с неполадками в работе приложения, еще 7% не могут войти в мессенджер. Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии. Сообщения о сбоях также есть в Стамбуле, Хельсинки и Киеве.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, 15 января, произошел сбой в работе сайта и приложения сервиса «Госуслуги». В приложении на iOS сообщалось либо о технических работах, либо о проблеме при входе, либо об отсутствии интернета.

В тот же день пользователи пожаловались на работу «Яндекс Карт» в мобильном браузере. Возникли трудности «с графическим отображением карты». Мобильное приложение работало в обычном режиме.

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