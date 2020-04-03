Второе обращение Путина из-за вируса посмотрели вдвое больше москвичей

Второе обращение Владимира Путина 2 апреля посмотрели по ТВ почти вдвое больше москвичей, чем первое. Режим всеобщей самоизоляции заставляет жителей сидеть дома. Кроме того, увеличилось число каналов, транслировавших выступление

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Исследовательская компания Mediascope представила предварительные данные о числе зрителей, смотревших второе обращение президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом. Выступление транслировалось в четверг, 2 апреля, с 16:55 до 17:03 мск по 22 телеканалам, включая развлекательные ТНТ, СТС, «Супер» и другие. Такое количество вещателей было задействовано впервые: первое выступление, связанное с распространением коронавирусной инфекции, 25 марта транслировали 17 каналов, обращение о пенсионной реформе 29 августа 2018 года показали лишь десять.

На всех 22 каналах телеобращение Путина посмотрели, согласно предварительным данным, 4,3 млн человек старше четырех лет, проживающих в столице и городах-спутниках. Это соответствует 28,9% всего населения Московского региона, уточняет Mediascope. Больше всего зрителей смотрели обращение по «Первому каналу» — 1,2 млн человек.

Второе обращение президента заинтересовало почти в два раза больше москвичей, чем первое, следует из данных Mediascope. Аудитория первого выступления 25 марта составила 2,4 млн жителей Московского региона. Тут надо учитывать, что во второй раз увеличилось количество телеканалов, транслировавших обращение, и что на этой неделе в столице и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции, согласно которому покидать квартиры большинству жителей можно лишь в случае крайней необходимости.

В своем первом обращении к россиянам Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Во втором обращении президент продлил срок внеплановых выходных до 30 апреля с возможностью изменения этого срока в меньшую сторону для некоторых регионов.