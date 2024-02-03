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Технологии и медиа ,  
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Китай запустил первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом

CGTN: Китай запустил первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом
Китай запустил в космос первый в мире коммерческий спутник Rongpiao с искусственным интеллектом. Он будет проверять на орбите алгоритм ИИ Synaesthesia Fusion
Фото: An Di / XinHua / Global Look Press
Фото: An Di / XinHua / Global Look Press

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) с искусственным интеллектом, передает телеканал CGTN. Запуск осуществлялся с морской платформы рядом с городом Янцзян в южной провинции Гуандун.

По данным телеканала, ракета-носитель Smart Dragon-3 стартовала в 11:06 по местному времени (06:06 мск). Всего на орбиту были отправлены девять спутников, в том числе египетский NExSat-1. CGTN отмечает, что подобная миссия стала третьей для Smart Dragon-3.

Спутник Rongpiao разработала компания Guoxing Aerospace Technology Co., Ltd. По данным телеканала, он работает с помощью интегрированной сети зондирования и предназначен для проверки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

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Ранее Китай произвел второй успешный пуск ракеты-носителя Zhuque 2 Y-3, которая работает на метане. Разработавшая ее компания LandSpace сообщала о доставке на орбиту трех спутников с помощью этой миссии — Honghu, Honghu 2 и TY-33.

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Юлия Овчинникова
Китай космос спутник искусственный интеллект
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