Китай запустил первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом

Китай запустил в космос первый в мире коммерческий спутник Rongpiao с искусственным интеллектом. Он будет проверять на орбите алгоритм ИИ Synaesthesia Fusion

Фото: An Di / XinHua / Global Look Press

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) с искусственным интеллектом, передает телеканал CGTN. Запуск осуществлялся с морской платформы рядом с городом Янцзян в южной провинции Гуандун.

По данным телеканала, ракета-носитель Smart Dragon-3 стартовала в 11:06 по местному времени (06:06 мск). Всего на орбиту были отправлены девять спутников, в том числе египетский NExSat-1. CGTN отмечает, что подобная миссия стала третьей для Smart Dragon-3.

Спутник Rongpiao разработала компания Guoxing Aerospace Technology Co., Ltd. По данным телеканала, он работает с помощью интегрированной сети зондирования и предназначен для проверки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.