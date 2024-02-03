Китай запустил первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом
Китай запустил первый в мире коммерческий спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) с искусственным интеллектом, передает телеканал CGTN. Запуск осуществлялся с морской платформы рядом с городом Янцзян в южной провинции Гуандун.
По данным телеканала, ракета-носитель Smart Dragon-3 стартовала в 11:06 по местному времени (06:06 мск). Всего на орбиту были отправлены девять спутников, в том числе египетский NExSat-1. CGTN отмечает, что подобная миссия стала третьей для Smart Dragon-3.
Спутник Rongpiao разработала компания Guoxing Aerospace Technology Co., Ltd. По данным телеканала, он работает с помощью интегрированной сети зондирования и предназначен для проверки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.
произвел второй успешный пуск ракеты-носителя Zhuque 2 Y-3, которая работает на метане. Разработавшая ее компания LandSpace сообщала о доставке на орбиту трех спутников с помощью этой миссии — Honghu, Honghu 2 и TY-33.
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