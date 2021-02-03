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Касперская предупредила о приближении цифровых «фукусим»

Использование личных данных в России никак не регулируется, заявила Наталья Касперская. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, могут произойти цифровые «фукусимы», считает она
Наталья Касперская
Наталья Касперская (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

В России должен появиться «цифровой кодекс», который будет регулировать потоки личных данных, поскольку подавляющая часть сбора и использования такой информации в настоящее время происходит в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранительных органов. Об этом в интервью «Известиям» заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«Использования личных данных платформами, площадками, государственными институциями в России никак не регулируется. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию данных, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые фукусимы», — считает она.

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Фото:DPA / ТАСС

Касперская отметила, что в Конституции России существует норма о защите частной жизни, а недавно в п. «м» ст. 71 включили тезис, что данные должно защищать государство. Однако пока, подчеркнула она, законы на эту новую норму не разработаны. Есть 152-ФЗ, регулирующий сбор и использование персональных данных, но он защищает только те из них, что явно помечены как персональные.

Президент InfoWatch описала, как именно персональные данные утекают из разных источников, в том числе с помощью смартфонов и разного рода «умных» гаджетов. По словам Касперской, интернет-компании собирают данные о посещении их сайтов пользователями, чтении статей, комментариях и постах, лайках, репостах, запросах в поисковиках, покупках и даже речи при включенном смартфоне или ноутбуке. «А еще «умные» телевизоры распознают жесты, предметы, лица, слушают звук в комнатах. «Умные» колонки или дома постоянно соединены с облаком, все время слушают звук и передают данные в облако», — сообщила она.

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По мнению Касперской, государство должно защищать тайну частной жизни и «сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь».

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В ноябре прошлого года основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в беседе с РБК заявил, что за время пандемии уровень киберпреступности заметно вырос, в последние месяцы рост числа преступлений в киберпространстве составил до 25%. В связи с этим, по его мнению, отрасль кибербезопасности переживет пандемию легче, поскольку работы там только прибавится. «В этом году при переходе в онлайн-режим у многих организаций возросла потребность в кибербезопасности. Для крупных предприятий и госорганов это особенно актуально», — говорил он.

Автор
Михаил Юшков
Наталья Касперская личные данные InfoWatch
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