Эксперт сообщил о возможности узнать личные данные по номеру телефона

По номеру телефона злоумышленники могут определить фамилию, имя и отчество владельца, а также паспортные данные. Это даст возможность выяснить информацию о наличии недвижимости, автомобиля и многом другом, сообщил агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам Щельцина, у злоумышленников часто есть подельники в разных бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, которые обладают доступом к персональным данным граждан.

«В теории до сих пор известны случаи, когда, но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты», — отметил эксперт.

При помощи паспортных данных можно узнать не только информацию о собственности гражданина, но и историю судебных разбирательств, сведения о наличии долгов, кредитов и штрафов. Также можно выяснить, находился ли человек в розыске.