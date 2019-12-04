«Ростелеком» расставит приманки для хакеров

«Ростелеком» предложил телеком-компаниям заманивать хакеров на сервера-ловушки, чтобы собирать информацию о новых методах кибератак. Однако эксперты предупреждают, что такие объекты могут сами стать источником заражения

Фото: DPA / ТАСС

Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» на заседании в пятницу, 29 ноября, рассмотрела концепцию создания системы раннего предупреждения о компьютерных атаках на телекоммуникационную инфраструктуру России. Это следует из материалов группы, копия которых есть у РБК, их подлинность подтвердил руководитель группы и президент компании InfoWatch Наталья Касперская.

Автор концепции — «Ростелеком». Как пояснила представитель компании Наталья Лезина, речь идет о создании на инфраструктуре операторов так называемых ханипотов (от англ. honeypot — «горшочек с медом») — специального софта, который имитирует работу уязвимого устройства или сервера. Обнаружив приманку, злоумышленники, вероятнее всего, попытаются проникнуть в сеть компании именно через нее. Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности. Также «Ростелеком» предложил наладить информационный обмен о новых методах кибератак между операторами связи.

Идея «Ростелекома» не предполагает государственного финансирования проекта, операторы установят системы сбора данных о кибератаках самостоятельно. Точную стоимость системы в компании не раскрывают, отмечая, что она зависит от метода реализации. По мнению руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова, в масштабе бизнеса эти расходы будут не очень значительны, большая часть средств уйдет на подбор специалистов и на улучшение системы защиты на основании полученных данных.

По словам представителя «Ростелекома», рабочая группа «в целом одобрила идею». «Концепция верхнеуровнево обсуждалась с регуляторами и была представлена телеком-сообществу. Отзывы в целом положительные», — сказал он.

Крупнейшие операторы в целом также поддержали идею «Ростелекома». «На данный момент это только концепция, существует ряд открытых вопросов, но мы надеемся разрешить их совместно в рамках отрасли при более глубокой проработке», — заявил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Представитель «ВымпелКома» добавил, что компания готовит свои комментарии и обязательно включится в проработку инициативы. Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил, что компания готова рассматривать такого рода объединения, но «исключительно на паритетных началах с учетом интересов всех сторон».