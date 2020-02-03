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В России создадут новую систему экстренного реагирования

В России может появиться новый сервис экстренной связи на базе спутниковой системы «Марафон IoT». Технология перспективна для поиска людей и контроля за грузами, но запуск системы обойдется в ₽31 млрд, а их источник пока не найден
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.

Она может служить как система поиска и спасения и информировать службы реагирования о чрезвычайных ситуациях, а также работать как система оповещения, рассказал Гурко. Принцип работы Save+ будет следующим: устройство пользователя будет оборудовано тревожной кнопкой, при нажатии на которую оператор Save+ получит сигнал, который он сможет передать в службу экстренного реагирования, волонтерам или в медицинские организации. При определенных настройках для подачи сигнала нажимать на кнопку не потребуется, например, он может передаваться сам, когда у владельца устройства поднимается давление до критического уровня.

Гурко напомнил, что в России уже работает подобная система на базе технологии мобильной связи GSM (ЭРА-ГЛОНАСС), но она используется в первую очередь для помощи при дорожно-транспортных происшествиях. «Наша цель — создать конкурентоспособный сервис, основанный на использовании спутниковых технологий навигации и связи с глобальным покрытием», — уточнил президент НП. Стоимость реализации проекта и другие финансовые аспекты он не назвал.

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По словам источника РБК, знакомого с планами по запуску Save+, предполагается, что у тревожной кнопки будет несколько формфакторов: ее можно будет встраивать в одежду, наручные часы, брелоки, делать совместимой со смартфонами, устанавливать в автомобилях и на судах. «Стоимость кнопки составит менее $10 (639 руб. по текущему курсу), а годовая подписка на сервис не превысит $5 (319 руб.). Первые абоненты у сервиса появятся в 2023 году, а к 2030 году их количество достигнет 225 млн человек. К этому моменту чистый дисконтированный доход проекта составит согласно прогнозу $1,8 млрд (115 млрд руб.)», — надеется собеседник РБК.

Планируется интеграция системы Save+ с системой ЭРА-ГЛОНАСС для обеспечения глобального сервиса.

В некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» входят мобильные операторы «большой тройки», «Яндекс», «Ростелеком», а также представители космической отрасли. Предполагается, что Save+ будет работать через спутниковую систему интернета вещей «Марафон IoT», которую планируется запустить в рамках ФЦП «Сфера». Эта программа была анонсирована президентом России Владимиром Путиным на прямой линии в июне 2018 года. Она должна объединить как существующие спутниковые проекты — навигационную систему ГЛОНАСС, телевещательную «Экспресс», систему персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые — систему спутниковой связи «Экспресс-РВ», среднеорбитальную систему широкополосного доступа в интернет «Скиф», системы дистанционного зондирования Земли и др. Ранее замруководителя Россвязи Игорь Чурсин говорил, что ФЦП «Сфера» может быть утверждена до конца 2019 года, но этого до сих пор не произошло.

Реализовывать «Марафон IoT» планирует АО «Висат-Тел». Основными направлениями деятельности этой компании сейчас являются обеспечение услугами связи подведомственной ЦБ сети «Банкир», а также развитие телекоммуникационных проектов для «Транснефти». По данным базы СПАРК, акционеры «Висат-Тел» — «Ситэс-центр» (76%), ИРЗ (12%), остальное — у граждан России. Однако гендиректор «Висат-Тел» Александр Эйдус уточнил, что 24% компании принадлежат ему и президенту группы инжиниринговых компаний «Ситэс» Валерию Шубину. Выручка «Висат-Тел» в 2018 году — 214,6 млн руб., чистая прибыль — 27,5 млн руб.

О перспективах проекта читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
При участии: Инна Сидоркова
Теги: космос, спутник, Космическая связь, поиски людей
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