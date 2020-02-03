В России создадут новую систему экстренного реагирования

В России может появиться новый сервис экстренной связи на базе спутниковой системы «Марафон IoT». Технология перспективна для поиска людей и контроля за грузами, но запуск системы обойдется в ₽31 млрд, а их источник пока не найден

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.

Она может служить как система поиска и спасения и информировать службы реагирования о чрезвычайных ситуациях, а также работать как система оповещения, рассказал Гурко. Принцип работы Save+ будет следующим: устройство пользователя будет оборудовано тревожной кнопкой, при нажатии на которую оператор Save+ получит сигнал, который он сможет передать в службу экстренного реагирования, волонтерам или в медицинские организации. При определенных настройках для подачи сигнала нажимать на кнопку не потребуется, например, он может передаваться сам, когда у владельца устройства поднимается давление до критического уровня.

Гурко напомнил, что в России уже работает подобная система на базе технологии мобильной связи GSM (ЭРА-ГЛОНАСС), но она используется в первую очередь для помощи при дорожно-транспортных происшествиях. «Наша цель — создать конкурентоспособный сервис, основанный на использовании спутниковых технологий навигации и связи с глобальным покрытием», — уточнил президент НП. Стоимость реализации проекта и другие финансовые аспекты он не назвал.

По словам источника РБК, знакомого с планами по запуску Save+, предполагается, что у тревожной кнопки будет несколько формфакторов: ее можно будет встраивать в одежду, наручные часы, брелоки, делать совместимой со смартфонами, устанавливать в автомобилях и на судах. «Стоимость кнопки составит менее $10 (639 руб. по текущему курсу), а годовая подписка на сервис не превысит $5 (319 руб.). Первые абоненты у сервиса появятся в 2023 году, а к 2030 году их количество достигнет 225 млн человек. К этому моменту чистый дисконтированный доход проекта составит согласно прогнозу $1,8 млрд (115 млрд руб.)», — надеется собеседник РБК.