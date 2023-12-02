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Ричард Брэнсон исключил дальнейшие инвестиции в Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон исключил дальнейшие инвестиции в Virgin Galactic
Virgin Galactic, специализирующаяся на туристических космических полетах, в ноябре объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года, пишет FT
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Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Британский предприниматель Ричард Брэнсон (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) исключил возможность дополнительных инвестиций в свою убыточную компанию по организации космических путешествий Virgin Galactic, заявив Financial Times, что у его бизнес-империи больше нет «глубоких карманов» для этого.

Virgin Galactic, основанная Брэнсоном в 2004 году и специализирующаяся на туристических космических полетах, в ноябре объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года, пытаясь сохранить деньги для разработки более крупного аппарата, который смог бы доставлять пассажиров к границе с космосом.

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Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон

Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году. Билеты за $250 тыс. на будущий полет в космос уже купили 900 человек, среди них Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо и Эштон Кутчер. Летом 2021 года миллиардер на космолете Virgin Galactic совершил суборбитальный полет на девять дней раньше своего конкурента — основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.

Компания заявила, что у нее достаточно финансирования до 2026 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию аппарата Delta. При этом, отмечает FT, некоторые аналитики считают, что Virgin Galactic попросит у инвесторов больше денег на это в 2025 году.

На вопрос, рассмотрит ли он возможность вложить в бизнес больше денег в случае необходимости, Брэнсон ответил газете: «У нас нет больших финансовых ресурсов после COVID, и у Virgin Galactic $1 млрд долларов или около того. Я думаю, что у него [проекта Virgin Galactic] должно быть достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно».

По словам миллиардера, он «все еще любит» Virgin Galactic и что проект «действительно зарекомендовал себя и технологию» коммерческих космических полетов. Virgin Galactic в октябре объявила о завершении своей шестой космической миссии Galactic 05 за шесть месяцев и десятой на сегодняшний день, целью миссии были научные исследования. Летом Virgin Galactic завершила первый коммерческий полет к границам космоса на корабле VSS Unity. Корабль поднялся примерно на 80 км над пустыней Нью-Мексико, пассажиры испытали несколько минут невесомости. В США такая высота определяется как граница космоса. Международная авиационная федерация определяет ее как 100 км.

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Virgin Group остается одним из крупнейших акционеров Virgin Galactic, несмотря на то что в 2020 и 2021 годах продала акции на сумму более $1 млрд и уменьшила свою долю до 7,7%, отмечает FT.

В апреле другая компания Брэнсона — по запуску малых спутников Virgin Orbit — объявила о банкротстве, а в мае прекратила свою деятельность. В январе Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата с территории Великобритании. Ракета LauncherOne должна была вывести на орбиту девять небольших спутников, но пуск был неудачным.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Ричард Брэнсон Virgin Galactic
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