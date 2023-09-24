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Брэнсон объявил о создании коалиции «Планетарных стражей»

Ричард Брэнсон объявил о создании коалиции «Планетарных стражей»

Основатель Virgin Galactic, британский миллиардер Ричард Брэнсон (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) объявил о планах бороться с изменением климата, сообщает NBC News. Для этого он создал коалицию «Планетарные стражи» (Planetary Guardians), в нее вошли 14 человек, они займутся поиском способов уберечь Землю. В частности, актер Роберт Редфорд, ученая Джейн Гудолл, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

«Идея заключается в том, что мы будем оценивать девять основных планетарных границ каждый год», — пояснил Брэнсон. В частности, им предстоит ответить на вопросы, сколько тропических лесов осталось, как далеко зашло изменение климата и исчезновение видов.

Миллиардер также обратился к тем, кто отрицает глобальное потепление: «Это правда жизни». «Количество углерода, попадающего в атмосферу Земли, нагревает мир, и это нанесет миру большой ущерб, если мы не возьмем это под контроль», — подчеркнул он.

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Авторы
Елена Чернышова
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